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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ແກ່ນສານນຳ​ພາ, ນັກທິດສະດີ​ດີ​ເລີດ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຊີ້ນຳທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ ຕ້ອງຢືດໝັ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້, ພັດທະນາຢ່າງປະດິດຄິດສ້າງລັດທິ ມາກ - ເລນິນ, ແນວຄິດໂຮ່ຈີມິນ.
ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຈ້ອງຟູກ (ພາບ: quochoi.vn)

ອາຍຸ 80 ປີອາຍຸພັກເກືອບ 57 ປີ, 14 ດຳລົງຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່ກວ່າ 2 ປີດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດກວ່າ 5 ປີດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນແກ່ນສານການນຳຂອງ ຫວຽດນາມທ່ານພ້ອມກັບສູນກາງພັກລັດຖະບານນຳພາທົ່ວພັກທົ່ວປວງຊົນທົ່ວກອງທັບ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍຢ່າງ ໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກໍ່ແມ່ນນັກແນວຄິດກ່ຽວກັບລັດທິກອມມູນິດກັບທິດສະດີສຸດຂຸມເລິກເຊິ່ງ.

ນັບແຕ່ເມື່ອເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ເດືອນ ທັນວາ 1976, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດກໍ່ສ້າງພັກ. 29 ປີເຮັດວຽກຢູ່ວາລະສານກອມມູນິດ, ອົງການຄົ້ນຄວ້າທິດສະດີການເມືອງ ແລະ ໂຄສະນາທິດສະດີການເມືອງແຖວໜ້າຂອງພັກ, ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ເມື່ອເຮັດວຽກຢູ່ອົງການອື່ນດ້ວຍໜ້າທີ່ສູງກວ່າ, ທ່ານກໍ່ບໍ່ປະລະວຽກງານທິດສະດີ. ຍ້ອນຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ແລ້ວ, ຄັນທຸງທິດສະດີຂອງພັກ ຈະຊ່ວຍກຳນົດວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງພັກ ແລະ ຂອງຊາດ.

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ຊີ້ນຳທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ ແລະ ທົ່ວກອງທັບ ຕ້ອງຢືດໝັ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້, ພັດທະນາຢ່າງປະດິດຄິດສ້າງລັດທິ ມາກ - ເລນິນ, ແນວຄິດໂຮ່ຈີມິນ; ຕ້ອງຢືດໝັ້ນເປົ້າໝາຍເອກະລາດຊົນຊາດ ແລະ ລັດທິສັງຄົມນິຍົມ; ຢືດໝັ້ນຕໍ່ແນວທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ; ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງຊາດເພື່ອສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໄວ້ຢ່າງໝັ້ນຄົງ. ຕາມທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ແລ້ວ, ນັ້ນແມ່ນບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານ, ເປັນພື້ນຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນຂອງພັກ, ມີຄວາມໝາຍເປັນຕາຍຕໍ່ລະບອບ, ກັບຊົນຊາດ. ທ່ານຮອງສາດສະດາຈານ, ປະລິນຍາເອກ ຫງວຽນຈ້ອງຟູກ, ອະດີດຫົວໜ້າສະຖາບັນປະຫວັດສາດພັກ, ສະຖານບັນການເມືອງແຫ່ງຊາດ ໂຮ່ຈີມິນ, ຖືວ່າ:

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນການນຳຜູ້ມີອິດທິພົນຊື່ສຽງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງແຕ່ກໍ່ເປັນນັກທິດສະດີນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈຕໍ່ພາລະກິດວິທະຍາສາດນັບແຕ່ເມື່ອກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XI ຂອງພັກເລືອກຕັ້ງທ່ານເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ບຸກຄະລິກຈົ່ຮັກພັກດີຢືດໝັ້ນກັບລັດທິມາກ -ເລນິນກັບແນວຄິດ ໂຮ່ຈີມິເສັ້ນທາງພັດທະນາຂອງການປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕິດພັນກັບເອກະລາດຊົນຊາດ ແລະ ລັດທິສັງຄົມເສັ້ນທາງເຊິ່ງພັກປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຄັດເລືອກເມື່ອປີ 1930 .”

ໃນຖານະຕຳແໜ່ງເລຂາທິການໃຫຍ່, ທ່ານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດແກ່ນສານການນຳ, ພ້ອມກັບໝູ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບເຈດຈຳນົງ ແລະ ການກະທຳພາຍໃນພັກ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຖືວ່າ, ສາມັກຄີແມ່ນຄຸນຄ່າແກ່ນສານ; ມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນທັງຊາດແມ່ນແນວທາງຍຸດທະສາດ, ແມ່ນກົກເຄົ້າຂອງກຳລັງແຮງ, ແມ່ນກຳລັງໜູນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ ສ້າງໄຊຊະນະອັນສະຫງ່າລາສີຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ. ນັກຂ່າວ ຍິເລ, ອະດີດຮອງຫົວໜ້າບັນນາທິການໃຫຍ່ວາລະສານກອມມູນິດ, ຢືນຢັນວ່າ:

ສິ່ງທີ່ໜ້າຈັບໃຈແມ່ນພັກປະຊາຊົນມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈມອບໃຫ້ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽຝູຈ້ອງ 3 ໜ້າທີ່ສຳຄັນເລຂາທິການໃຫຍ່ 3 ຊຸດປະທານປະເທດ ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດດ້ວຍຖານະເປັນຜູ້ນຳໜ້າພັກລັດ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ກໍ່ແມ່ນນັກທິດສະດີພິເສດໃນໄລຍະປ່ຽນແປງໃໝ່ເລີ່ມຈາກທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນວັນລິງ ຈົນມາຮອດປະຈຸບັນພາຍຫຼັງ 40 ປີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ສ້າງທິດສະດີປ່ຽນແປງໃໝ່ເທື່ອລະກ້າວໂດຍແກ່ນສານແມ່ນລະບົບທິດສະດີ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ”.

ໃນຊຸມວັນ, ເດືອນສຸດທ້າຍໃນຊີວິດຕົນ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຍາມໃດກໍ່ສະຫງວນຄວາມສຸດຈິດສຸດໃຈໃຫ້ແກ່ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກ ແລະ ຊາດ, ເພື່ອສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງຄວາມສາມາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາ​ດຳ​ເນີນທຸກ​ລະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອາຊຽນ: ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ແມ່ນ​ຂົວ​ຕໍ່​ສຳ​ຄັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃນຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຜ່ານ​ມາ

ສະ​ພາ​ດຳ​ເນີນທຸກ​ລະ​ກິດ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອາຊຽນ: ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ແມ່ນ​ຂົວ​ຕໍ່​ສຳ​ຄັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃນຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຜ່ານ​ມາ

ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ຄະນະການນຳສະພາດຳເນີນທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ, ໄດ້ອອກແຈ້ງການສື່ມວນຊົນ ສະແດງຄວາມໂສກເສົ້າເສຍໃຈຕໍ່ການຈາກໄປຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
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