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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV

ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ເມື່ອໄດ້ຕົກລົງຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ມີລັກສະນະຍາວນານ.
(ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ຫາຍບ່າຈຶງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ກໍລະກົດ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພ້ອມກັບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຫົວໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງເລກ 1, ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງເມືອງ ດົງດາ, ບາດິ່ງ, ຫາຍບ່າຈຶງ ເພື່ອແຈ້ງໝາກຜົນຂອງ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV ແລະ ຮັບເອົາ, ຕອບຄຳສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງສົ່ງເຖິງສະພາແຫ່ງຊາດ.

ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຕີລາຄາສູງໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ ເມື່ອໄດ້ຕົກລົງຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ ທີ່ມີລັກສະນະຍາວນານ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງສະເໜີໃຫ້ ສະພາແຫ່ງຊາດ ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ປະຕິບັດສິດຕິດຕາມສູງສຸດຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນສຳຄັນພິເສດ, ບັນດາຂົງເຂດທີ່ຍັງຂໍ້ຄົງຄ້າງຫຼາຍຢ່າງ, ຄື: ຕິດຕາມການປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ແລະ ປະສິດທິຜົນການຄຸ້ມຄອງ, ດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າ, ຂະແໜງນ້ຳມັນອາຍແກັດ, ຂະແໜງຖ່ານຫີນ, ແຮ່ທາດ…

ສ່ວນທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢືນຢັນວ່າ, ໜ່ວຍສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະຮັບເອົາຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ລວບລວມການລາຍງານສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທີ່ສົ່ງເຖິງສະພາແຫ່ງຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ໃຫ້ຄຳຕອບຕໍ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານສະພາຕ່ຳ ສະວິດ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດຢ່າງຈົບງາມ

ປະທານສະພາຕ່ຳ ສະວິດ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດຢ່າງຈົບງາມ

ທີ່ບັນດາການພົບປະເຈລະຈາ, ບັນດາການນຳ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຊົມເຊີຍທ່ານປະທານ Martin Candinas ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະວິດ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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