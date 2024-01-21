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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ທົ່ວປະເທດຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ຕັດສິນໃຈສ້າງສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ນັບມື້ນັບໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສີວິໄລ ແລະ ຜາສຸກ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພັກມີການພົວພັນກັບ 253 ພັກ ຢູ່ 115 ປະເທດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີ 92 ພັກກອມມູນິດ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນການທູດຂອງລັດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດກ້ວາງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ 193 ປະເທດ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ໃນນັ້ນມີ 3 ປະເທດມີການພົວພັນພິເສດ, 6 ປະເທດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, 12 ປະເທດ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ 12 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະໂລງ 2024 ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 94 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ (3/02/1930 – 3/02/2024), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ຕອບສຳພາດຕໍ່ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ.

        ກ່ຽວກັບຜົນງານສຳຄັນພົ້ນເດັ່ນຂອງປະເທດຊາດໃນຕົ້ນອາຍຸການຊຸດທີ XIII, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານໄລຍະເວລາ 3 ປີແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກນັ້ນປະເທດຊາດ, ທັງໄດ້ສຸມໃສ່ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມໂລກລະບາດ, ທັງຊຸກຍູ້ຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ; ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນກັບການເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດເດັ່ນ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກສະຖຽນລະພາບໂດຍພື້ນຖານ… ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນປີ 2022 ບັນລຸ 8,02%, ສູງກ່ວາຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ (ພາບ:TTXVN )

ແຜນການວາງອອກແມ່ນ 6 -6,5%. ປີ 2023, ບັນລຸກ່ວາ 5%, ແມ່ນລະດັບສູງເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ; ເປັນຄັ້ງທຳອິດ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸລະດັບ 430 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ນອນໃນກຸ່ມ 40 ພື້ນຖານເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ, 20 ພື້ນຖານເສດຖະກິດແຖວໜ້າກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການດຶງດູດການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ.

ກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ສະພາບຫຍໍ້ທໍ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ວຽກງານນີ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງເດັດຂາດ, ດ້ວຍຫຼາຍວິທີເຮັດໃໝ່.

ສຳລັບວຽກງານພົວພັນການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາຮອດປະຈຸບັນ, ພັກມີການພົວພັນກັບ 253 ພັກ ຢູ່ 115 ປະເທດໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີ 92 ພັກກອມມູນິດ. ກ່ຽວກັບການພົວພັນການທູດຂອງລັດ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດກ້ວາງ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນກັບ 193 ປະເທດ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ, ໃນນັ້ນມີ 3 ປະເທດມີການພົວພັນພິເສດ, 6 ປະເທດແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, 12 ປະເທດ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ແລະ 12 ປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ.

ຈາກບັນດາຜົນງານບັນລຸໄດ້ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ: ດ້ວຍບັນຍາກາດ ແລະ ຈິດໃຈໃໝ່, ກຳລັງໜູນໃໝ່, ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບຈະສືບຕໍ່ສາມັກຄີ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ສູ້ຊົນ, ຕັດສິນໃຈ, ມານະພະຍາຍາມສູງກ່ວາອີກເພື່ອປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ໄດ້ວາງອອກໃຫ້ທັງອາຍຸການຊຸດທີ XIII ຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສິວິໄລ, ຜາສຸກ, ຄືປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ທົ່ວພັກ, ທົ່ວປວງຊົນ, ທົ່ວກອງທັບລໍຄອຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມລະດູໜາວປີ 2024 ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ

ໄຂງານມະຫາກຳກິລາໜຸ່ມລະດູໜາວປີ 2024 ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອວຍພອນໃຫ້ງານມະຫາກຳ Gangwon 2024 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ພ້ອມທັງຝາກຄຳອວຍພອນໃຫ້ບັນດານັກກິລາ ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນງານມະຫາກຳປີນີ້.
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