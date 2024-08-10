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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ທ່ານສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍທີ່ຕັ້ງສຳຄັນພິເສດຂອງນະຄອນຫຼວງສຳລັບທົ່ວປະເທດ, ຍົກສູງນ້ຳໃຈຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ມີຫົວຄິດປະກິດສ້າງ...
(ພາບ: VOV)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 9 ສິງຫາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳອົງຄະນະພັກນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງບັນດາໜ້າທີ່ຂອງນະຄອນໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ, ນັ້ນແມ່ນສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການຢ່າງແຮງ ເພື່ອເພີ່ມລະດັບຄວາມໄວບັນລຸໝາກຜົນທີ່ສູງທີ່ສຸດທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ຮີບເຮັ່ງສຳເລັດບັນດາຄາດໝາຍ, ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນອາຍຸການ 2020-2025. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍທີ່ຕັ້ງສຳຄັນພິເສດຂອງນະຄອນຫຼວງສຳລັບທົ່ວປະເທດ, ຍົກສູງນ້ຳໃຈຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ມີຫົວຄິດປະກິດສ້າງ, ກ້າຄິດກ້າທຳ, ສືບຕໍ່ປ່ຽນໃໝ່ຈິນຕະນາການ, ນຳ ຮ່າໂນ້ຍ ພັດທະນາແຮງກ່ວາອີກ, ຮອບດ້ານກ່ວາອີກ, ກາຍເປັນນະຄອນດີເດັ່ນຂອງທົ່ວປະເທດໃນທຸກດ້ານ, ກາຍເປັນນະຄອນອັດສະລິຍະ, ທັນສະໄໝ, ມີວັດທະນະທຳ, ມີມູນເຊື້ອອະລິຍະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດພັດທະນາ, ສັງຄົມສະຖຽນລະພາບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບັນ​ດາ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ Olympic Paris

ບັນ​ດາ​ຂີດ​ໝາຍ​ຂອງ Olympic Paris

ພາຍຫຼັງໄດ້ແຂ່ງຂັນເປັນວາເລ 2 ອາທິດ Olympic Paris ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບດ້ານຂອບຂະໜາດ, ຈຸດພິເສດສະເພາະໃນບັນດາສະຖານທີ່ແຂ່ງຂັນ ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງບັນຍາກາດທີ່ປະເອີບໃຈ, ຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ປະເທດ ຝະລັ່ງ. ເຫດການກິລາໃຫ່ຍກ່ວາໝູ່ໃນໂລກ ຍັງໄດ້ເຫັນປະຈັກຕາການສ້າງສະຖິຕິໂລກໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ.
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