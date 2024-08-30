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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກົມການເມືອງປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເອກະສານສະບັບຕ່າງໆ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນບົນເສັ້ນທາງພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເອກະສານສະບັບຕ່າງໆ, ຄື: ຮ່າງບົດລາຍງາຍການເມືອງຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ; ບົດລາຍງານສະຫຼຸບບາງບັນຫາທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງກ່ຽວກັບພາລະກິດແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ຕາມການກຳນົດທິດສັງຄົມນິຍົມໃນໄລຍະ 40 ປີຜ່ານມາຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອກະກຽມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 10 ຊຸດທີ 13.

ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນບົນເສັ້ນທາງພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ ແລະ ຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ.

ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ກົມການເມືອງຍັງປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ເນື້ອໃນສຳຄັນອື່ນຈຳນວນໜຶ່ງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາອົງການກະກຽມໃຫ້ແກ່ຮ່າງມະຕິເອກະສານ ຈົ່ງຮີບເຮັ່ງຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ, ບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສືບຕໍ່ສ້າງບັນດາເອກະສານໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເພື່ອກະກຽມຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສູນກາງພັກຄັ້ງທີ 10 ຊຸດທີ 13 ຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂັ້ນ​ສູງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂັ້ນ​ສູງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ໃນບັນດາເວທີປາໄສໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ
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