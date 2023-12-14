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ຂ່າວສານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຂ່ຳນັບສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ

ພວງມາລາຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ຈີນ ມີແຖວຕົວໜັງສືທີ່ວ່າ: “ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ນຳຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດໄປ”.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຂ່ຳນັບສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍສືບຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ທັນວາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ສປ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຈີນ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາ ແລະ ເຂົ້າຂ່ຳນັບສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ.     

ພວງມາລາຂອງຄະນະຜູ້ແທນ ຈີນ ມີແຖວຕົວໜັງສືທີ່ວ່າ: “ປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຜູ້ນຳຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດໄປ”.   

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນມື້ທຳອິດຂອງການຢ້ຽມຢາມ (ວັນທີ 12 ທັນວາ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາຂັ້ນສູງຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເພື່ອຍົກອອກທິດທາງຍົກສູງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ຈີນ. ການນຳ 2 ທ່ານກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື 36 ສະບັບໃນຫຼາຍຂົງເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມລະຫວ່າງບັນດາຄະນະ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນຂອງ 2 ປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊ່ວຍປັບປຸງ, ຍົກລະດັບຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ

ທ່ານ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລື່ອງປັບປຸງຫໍພິພິທະພັນຄັ້ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຫໍພິພິທະພັນກາຍເປັນສູນເກັບຮັກສາ, ອະນຸລັກ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາວັດຖຸພັນປະຫວັດສາດ.
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