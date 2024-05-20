ຂ່າວສານ
ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດອາຍຸການ 2021-2026
ຕອນບ່າຍວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາມະຕິເລືອກຕັ້ງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສຳລັບທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ.
ໃນຈຳນວນ 475/475 ສສຊ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (100%) ຕ່າງທີ່ສະໜັບສະໜູນ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິເລືອກຕັ້ງທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ, ສສຊ ຊຸດທີ XV ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ອາຍຸການ 2021 – 2026. ສາບານຕົວເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ໃຕ້ທຸງຊາດທີ່ສັກສັກກະຫຼະບູຊາຂອງປະເທດຊາດ, ຕໍ່ໜ້າສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດ, ຂ້າພະເຈົ້າ - ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສສ ຫວຽດນາມ - ຂໍປະຕິຍານຕົວວ່າ: ຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດ, ຕໍ່ປະຊາຊົນ, ຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ, ມານະພະຍາຍາມ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ເຊິ່ງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນມອບໝາຍໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ”.
ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເກີດປີ 1962, ຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ, ແມ່ນປະລິຍາເອກເສດຖະກິດ, ປະລິຍາຕີການເມືອງ. ເພິ່ນເປັນກຳມະການສຳຮອງສູນກາງພັກຊຸດທີ X; ກຳມະການສູນກາງພັກຊຸດທີ XI, XII, XIII; ເລຂາສູນກາງພັກຊຸດທີ XII; ກຳມະການກົມການເມືອງຊຸດທີ XIII; ເປັນສະມາຊິກ ເປັນສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XIII, XIV, XV.
ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເຄີຍດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ເກີນເທີ (2011 – 2015). ແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2015 ຮອດເດືອນ ເມສາ 2021, ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນຮອງປະທານ ແລ້ວ ປະທານ ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ.