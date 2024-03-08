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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໃຫຍ່ເຖິງປະຊາຊົນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ຕີລາຄາວ່ານີ້ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີຜົນສະທ້ອນໃຫຍ່ເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ກໍ່ຄືເຖິງບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ຕີລາຄາຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານບັນດາຜົນກະທົບເຖິງແຕ່ລະເນື້ອໃນ ປັບປຸງ, ຮັບປະກັນຫຼັກການຫັນບັນດາເນື້ອໃນ.
ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ງແທັງເໝີນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 6 ມີນາ, ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ງແທັງເໝີນ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຮັບຟັງບົດລາຍງານ, ອະພິປາຍກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ). ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ຕີລາຄາວ່ານີ້ແມ່ນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີຜົນສະທ້ອນໃຫຍ່ເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ກໍ່ຄືເຖິງບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ, ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານສືບຕໍ່ຕີລາຄາຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ຮອບດ້ານບັນດາຜົນກະທົບເຖິງແຕ່ລະເນື້ອໃນ ປັບປຸງ, ຮັບປະກັນຫຼັກການຫັນບັນດາເນື້ອໃນ, ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍການປະກັນສັງຄົມເປັນລະບອບລະບຽບການ. ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ, ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ອົງການຮຽບຮຽງ, ອົງການກວດກາພ້ອມກັນເຮັດ, ແກ້ໄຂບັນຫາ. ບໍ່ວ່າກົດໝາຍສະບັບໃດ, ກ່ຽວກັບວຽກງານໂຄສະນາ, ເຮັດແຈ້ງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ປະຊາຊົນແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດ. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ກໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງປະຊາຊົນ, ພວກເຮົາຄວນໂຄສະນາທົບສອງ, ສາມເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ກົດໝາຍສະບັບອື່ນ. ພວກເຮົາຕີລາຄາຜົນກະທົບ ອະທິບາຍໃນຂອບຂະໜາດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈໄດ້”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ ​ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 7 ມີນາ ຢູ່ Canberra, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບ ທ່ານນາງ Sharon Claydon, ຮອງປະທານສະພາຕ່ຳ, ປະທານກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາມິດຕະພາບ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ.
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