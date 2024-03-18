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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ສະເໜີແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມ, ເຊື້ອເຊີນບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກລົງທຶນມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ມີບົດຮຽນ ເພື່ອມາຊ່ວຍພັດທະນາເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແຍບ, ຍືນຍົງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງແຂວງ, ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕິ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ, ມອບຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຜ່ານການວາງແຜນຜັງແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ໃຫ້ແກ່ການນຳແຂວງ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ຕ້ອງໃຫ້ບຸລິມະສິດແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອລົງທຶນບັນດາໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຊື່ອຕໍ່ເຂດ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສາກົນ, ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ຈີນ, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການກຳລັງໜູນ, ຈຸດສຸມ. ການວາງແຜນຜັງເຂດຕົວເມືອງລວມຕ້ອງມີຄວາມກົມກ່ຽວ ແລະ ມີລັກສະນະເຊື່ອມຕໍ່ສູງ, ຈາກນັ້ນ, ສ້າງກຳລັງໜູນພັດທະນາໃຫ້ແກ່ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີກໍ່ສະເໜີແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການສົ່ງເສີມ, ເຊື້ອເຊີນບັນດານັກວິທະຍາສາດ, ນັກລົງທຶນມີອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ມີບົດຮຽນ ເພື່ອມາຊ່ວຍພັດທະນາເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແຍບ, ຍືນຍົງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ກໍ່ຕ້ອງສະເໜີກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອພັດທະນາຢ່າງແຮງໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ບ​ຣາ​ຊິນ ຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ ບ​ຣາ​ຊິນ ຢູ່​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

“ດ້ວຍອິດທິພົນ” ຢູ່ ຊີກໂລກໃຕ້, ບຣາຊິນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຄຸນຄ່າລວມກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ເຄົາລົບເຊິ່ງກັນແລະກັນ.
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