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ຂ່າວສານ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ຫາຍຟ່ອງ

ທີ່ການພົບປະ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ປະກອບຫຼາຍຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາທີ່ກອງປະຊຸມ
(ທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ກຽນຖຸຍ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພຶດສະພາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ  ແລະ ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ກຽນຖຸຍ, ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV.

ທີ່ການພົບປະ, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ປະກອບຫຼາຍຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຜນຜັງເມືອງ ແລະ ການວາງແຜນຊົນນະບົດ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ)…, ສະເໜີໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາອົງການສູນກາງເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາທີ່ຍັງບົກຜ່ອງຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ປາດຖະໜາວ່າ, ການນຳ ແລະ ປະຊາຊົນນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງແຮງລວມໝູ່, ໄປພ້ອມກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ; ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງວຽກງານໂຄສະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ; ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ…

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ການນຳນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ກໍ່ຕອບຄຳສະເໜີແນະຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຂອງນະຄອນຕໍ່ໜ້າຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ຈະຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຄາດວ່າຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃຫ້ແທດຈິງລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອັງກິດ ບົນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະເທດປະສານງານການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອັງກິດ, ໄລຍະ 2024 – 2027.
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