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ຂ່າວສານ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໂຕເລິມ ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ

ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ໜູນຊ່ວຍບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ຮັບໃຊ້ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.
  ທີ່ການຕ້ອນຮັບ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງສະຫະລັດ ອາເມລິກາ Marc Knapper, ທ່ານພົນເອກ ໂຕເລິມ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ສະເໜີໃຫ້ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ໜູນຊ່ວຍບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ຮັບໃຊ້ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ໜູນຊ່ວຍຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ. ສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ແບ່ງປັນ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ບົດຮຽນໃນການສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງສຳລັບບັນດາບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນຂົງເຂດຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອີນເຕີເນັດໃຫ້ສົມບູນແບບ; ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ, ການປ້ອງກັນ ຕ້ານອາດຊະຍາກຳທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ…

ສ່ວນທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marc Knapper, ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍູ້ແຮງ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິງ​ເຫ້ວ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫ່​ຍ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ເວືອງ​ດິງ​ເຫ້ວ ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫ່​ຍ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ

ທ່ານຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ILO ຢືນຢັນວ່າ ILO ແລະ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຮັກສາການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມ, ຍາວນານ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
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