Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ: ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ຕາມກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 14 ເມສາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານ Vladimir Makei ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເບລາຣຸດ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນສະພາບທີ່ປີນີ້ ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ເບລາຣຸດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 30 ປີ (1992 – 2022).
  (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)  

 ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ. ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຢູແກຼນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບັນດາປະເທດ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພໃຫ້ແກ່ສາມັນຊົນ ແລະ ປົກປ້ອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ; ສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳຂອງ ສປຊ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳ, ວິວັດທະນາການທາງການທູດ, ການເຈລະຈາ ກໍຄືການຟື້ນຟູ, ສ້າງສາປະເທດຄືນໃໝ່ຢູ່ ຢູແກຼນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍື່ນສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 15

ຍື່ນສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 15

ຕໍ່ໜ້າການສະເໜີຂອງລັດຖະບານທີ່ຍັງບໍ່ທັນຍື່ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 3 ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເວືອງດີງເຫ້ວ ໄດ້ສະເໜີເລື່ອນໄປກອງປະຊຸມສະໄໝໜຶ່ງ ແລະ ຍື່ນສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອທີ່ 4, ຈາກນັ້ນຈະມີບາດກ້າວເດີນ ຕໍ່ໄປ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top