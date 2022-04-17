ຂ່າວສານ
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ: ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ຕາມກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ
ລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບາງບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ. ກ່ຽວກັບສະພາບການຢູ່ ຢູແກຼນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຫຼັກໝັ້ນສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ, ຕາມນັ້ນແລ້ວ ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການພື້ນຖານຂອງກົດບັດ ສປຊ ແລະ ກົດໝາຍສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບັນດາປະເທດ; ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພໃຫ້ແກ່ສາມັນຊົນ ແລະ ປົກປ້ອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ; ສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳຂອງ ສປຊ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຈາກການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຄື່ອນໄຫວມະນຸດສະທຳ, ວິວັດທະນາການທາງການທູດ, ການເຈລະຈາ ກໍຄືການຟື້ນຟູ, ສ້າງສາປະເທດຄືນໃໝ່ຢູ່ ຢູແກຼນ.