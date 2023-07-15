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ຂ່າວສານ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບ ຄູ່ຮ່ວມມື

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢັ້ງຢືນເລື່ອງຖື ອາຊຽນ ເປັນສຳຄັນ, ສະໜັບສະໜູນ ອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັກສາບົດບາດໃຈກາງ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍ ອາຊຽນ ສ້າງປະຊາຄົມ.
 
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາກຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 56 (AMM-56), ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທັງເຊີນ ສືບຕໍ່ພ້ອມກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ + 1 (ຂອບເຂດການຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍຂອງ ອາຊຽນ ກັບແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກ) ແລະ ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ + 3 (ອາຊຽນ ກັບ ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ), ຈຸດສຸມແມ່ນຕີລາຄາການຮ່ວມມື ແລະ ກຳນົດທິດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

ທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຢັ້ງຢືນເລື່ອງຖື ອາຊຽນ ເປັນສຳຄັນ, ສະໜັບສະໜູນ ອາຊຽນ ສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ຮັກສາບົດບາດໃຈກາງ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍ ອາຊຽນ ສ້າງປະຊາຄົມ, ພ້ອມກັນສ້າງໂຄງສ້າງພາກພື້ນເປີດກວ້າງ, ກວມລວມ, ກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍສາກົນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ + 3, ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງເລື່ອງຕ້ອງຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍທ່າແຮງທີ່ເຄີຍມີມາຂອງ ອາຊຽນ + 3 ຄື: ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການເງິນ, ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບພະຍາດ. ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີບັນດາກົນໄກຮັກສາເສດຖະກິດໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ການເງິນທີ່ພວມມີຢູ່ແລ້ວ, ຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື ຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິກຳແບບຍືນຍົງ, ຜັນຂະຫຍາຍຄັງເຂົ້າສຸກເສີນໂດຍດ່ວນ ອາຊຽນ + 3 ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

AMM – 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງ: ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື

AMM – 56 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມກ່ຽວຂ້ອງ: ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນກັນ, ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື

ວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 56 (AMM-56) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງໄດ້ໂຮມປະຊຸມທາງການເປັນເວລາ 4 ວັນ (ແຕ່ວັນທີ 11 – 14 ກໍລະກົດ), ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.
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