ຂ່າວສານ
ທ່ານຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ການສັບຊ້ອນໜ່ວຍບໍລິການສາທາລະນະ ຕ້ອງໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕົວຈິງ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງມະຕິແມ່ນການເຮັດໃຫ້ກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງກະທັດລັດ, ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ, ຍົກສູງລັກສະນະເປັນເຈົ້າການ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການອອກແຮງງານ, ເພີ່ມຄຸນນະພາບການບໍລິການສາທາລະນະ, ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ, ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍເພີ່ມລະດັບການຊົມໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນ ແນະນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສືບຕໍ່ປະຕິບັດການສັບຊ້ອນຫົວໜ່ວຍສະເພາະກິດ, ລັດວິສາຫະກິດ ເພື່ອແນໃສ່ເປົ້າໝາຍຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຊີວິດການເປັນຢູ່ດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ… ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ບົນເນື້ອໃນຈິດໃຈທີ່ວ່າຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ, ໃນນັ້ນ ມີການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ສິດໄດ້ຮ່ຳຮຽນ. ອີງໃສ່ສະພາບຕົວຈິງ, ຕ້ອງເລີ່ມມາຈາກສະພາບຕົວຈິງເພື່ອກວດສຸຂະພາບ ປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ. ຕ້ອງແບ່ງຂັ້ນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ. ສ່ວນເປົ້າໝາຍແມ່ນຕ້ອງຮັບປະກັນການກວດ, ປິ່ນປົວພະຍາດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງສະດວກທີ່ສຸດ, ຮັບປະກັນໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ”.