ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ສປປ.ລາວ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ສະໜາມບິນ ວັດໄຕ ມີທ່ານນາງ ເຂັມມະນີ ພົນເສນາ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານປະທານປະເທດ ລາວ; ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ວຽງຈັນ; ທ່ານ ບຸນເຫຼືອ ພັນດານຸວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ; ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ປະຈໍາ ຫວຽດນາມ ນາງ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ; ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ຫງວຽນບ໊າຮຸ່ງ; ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ລາວ, ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ທີ່ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ລາວ.
ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ລາວ ຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ໃນວັນທີ 11 – 12 ກໍລະກົດ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນທີ່ສຸດ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຫດການທາງການທູດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງ ຫາກຍັງແມ່ນປະກົດການທີ່ມີຊີວິດຊີວິດຂອງການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ຄາດວ່າ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີຕ້ອນຮັບຢ່າງເປັນທາງການ, ມີການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດລາວ; ພົບປະໂອ້ລົມຂ່ຳນັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ; ຕ້ອນຮັບປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ; ຕ້ອນຮັບປະທານສູນກາງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ; ຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ແລະ ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ.