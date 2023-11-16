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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ການ​ນຳ, ພະ​ນັກ​ງານ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາສຸດຍອດ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) 2023, ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ພະຈິກ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ຢູ່ນະຄອນ San Francisco, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບການນຳ ແລະ ພະນັກງານບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ໃນການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຍົກສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້້ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ, ກໍຄືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຍົກສູງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເປັນສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ. ເມື່ອເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆແມ່ນປັດໄຈປະກອບສ່ວນຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຊີ້ແຈ້ງ:  

“ການຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດຮ່ວມມືໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ນັບທັງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ການຜະລິດ, ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈາກຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຮອດການປະຕິບັດແມ່ນວິວັດທະນາການໜຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ເພື່ອໃຫ້ຫັນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືເປັນອັນລະອຽດໂດຍໄວ. ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການດັ່ງກ່າວ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ຈີນ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ການ​ພົວ​ພັນ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ແກ້ງ​ແຍ້ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມບັນດາການນຳເສດຖະກິດເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APEC) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 - 17 ພະຈິກຢູ່ San Francisco (ອາເມລິກາ), ວັນທີ 15 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ ພົບປະກັບທ່ານປະທານປະເທດຈີນສີຈິ້ນຜິງ. ນີ້ແມ່ນເຫດການສຳຄັນ, ອາດຈະຊ່ວຍສອງປະເທດມະຫາອຳນາດຮັກສາການພົວພັນເປັນປົກກະຕິພາຍຫຼັງປະສົບກັບ ສິ່ງທ້າທາຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດທີ່ແກ້ງແຍ້ງກັນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
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