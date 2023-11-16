ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ພົບປະກັບການນຳ, ພະນັກງານບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ
ໃນການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ດຳເນີນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ, ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ, ຍົກສູງບົດບາດ, ທີ່ຕັ້ງ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງຂອງ ຫວຽດນາມ ບົນເວທີສາກົນ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້້ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ, ກໍຄືປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຍົກສູງການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເປັນສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ. ເມື່ອເນັ້ນໜັກກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງວິສາຫະກິດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆແມ່ນປັດໄຈປະກອບສ່ວນຫັນບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຊີ້ແຈ້ງ:
“ການຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ໄດ້ນຳມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດຮ່ວມມືໃຫຍ່ຫຼວງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ນັບທັງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ, ການຜະລິດ, ເຂົ້າຮ່ວມລະບົບສະໜອງສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈາກຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຮອດການປະຕິບັດແມ່ນວິວັດທະນາການໜຶ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າປາດຖະໜາວ່າ ສະຖານທູດ ແລະ ບັນດາອົງການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາເມລິກາ ຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ເພື່ອໃຫ້ຫັນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືເປັນອັນລະອຽດໂດຍໄວ. ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການດັ່ງກ່າວ”.