ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານປະເທດຫວໍວັນເຖືອງ: ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນດ້ານການເມືອງແບບພິເສດອັນດີງາມລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ມັງກອນ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນພວມມີການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ. ນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢັ້ງຢືນ ພັກ, ລັດຫວຽດນາມຍາມໃດກໍ່ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດແລະການຮ່ວມມືຮອບດ້ານຫວຽດນາມ - ລາວ.
ການນຳສອງທ່ານໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຮັກສາການຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະຂັ້ນສູງແລະທຸກຂັ້ນ, ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສຳຄັນລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແລະການຕ່າງປະເທດ; ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການສຶກສາໂຄສະນາ, ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ, ພິເສດແມ່ນລຸ້ນໄວໜຸ່ມກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອປະຫວັດສາດຢ່າງສະໜິດຕິດພັນ, ບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງແລະຜົນງານຂອງການພົວພັນສາມັກຄີແບບພິເສດລະຫວ່າງຫວຽດນາມ - ລາວ.
ທ່ານປະທານປະເທດຫວໍວັນເຖືອງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ສອງຝ່າຍຄວນສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍການພົວພັນດ້ານການເມືອງແບບພິເສດອັນດີງາມ, ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນການ, ໂຄງການຮ່ວມມືຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສະເໜີຝ່າຍລາວສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວຫວຽດນາມອາໄສຢູ່ ລາວ ມີການດຳລົງຊີວິດເປັນປົກກະຕິແລະພັດທະນາ.