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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank -Walter Steinmeier ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ

ສ່ວນ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank - Walter Steinmeier ກໍ່ຢັ້ງຢືນຄວາມຫວັງຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ແຮງງານ ...
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank -Walter Steinmeier ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຢ່າງຈົບງາມ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ມັງກອນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank - Walter Steinmeier  ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 23 -24 ມັງກອນ ຢ່າງຈົບງາມ, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ. ໃນເວລາຢູ່ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Frank - Walter Steinmeier ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານລ້ຽງກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ; ພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ. ທີ່ການພົບປະເຈລະຈາ, ພົບປະຄັ້ງຕ່າງໆ, ການນຳ ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຈະປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈທາງດ້ານການເມືອງ, ສ້າງກຳລັງໜູນຍູ້ແຮງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ເຢຍລະມັນ ຢ່າງຮອບດ້ານ; ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ບຸລິມະສິດພັດທະນາການພົວພັນກັບ ເຢຍລະມັນ. ສ່ວນ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເຢຍລະມັນ Frank - Walter Steinmeier ກໍ່ຢັ້ງຢືນຄວາມຫວັງຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນຫຼາຍດ້ານກັບ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນບັນດາຂົງເຂດການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ແຮງງານ ແລະ ການສອນວິຊາຊີບ, ການຮ່ວມມືພັດທະນາ, ກໍ່ຄືສົມທົບກັນແໜ້ນແຟ້ນປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບ ແລະ ບັນດາບັນຫາຮ່ວມມືໃນພາກພື້ນ, ທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອັງກິດ ແລະ ນິວຊີແລນ

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ian Frew, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເພີ່ມທະວີການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນລະຫວ່າງສອງປະເທດບົນພື້ນຖານເຮັດໃໝ່ບັນດາລະບົບການສະໜອງເກົ່າ ...
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