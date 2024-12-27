Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ ຮ່າຕິ້ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້, ໂດຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບໝາກຜົນດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024.
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ)

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າຕິ້ງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ບັນດາເມືອງ ເຮືອງເຊີນ, ແທັກຮ່າ ແລະ ນະຄອນ ຮ່າຕິ້ງ.

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້, ໂດຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບໝາກຜົນດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024. ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາວຽກງານທີ່ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເຮັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ສະເໜີວ່າ:

“ອຳນາດການປົກຄອງ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ບັນດາຂະແໜງການ ສືບຕໍ່ຈັດການເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງແຍງດູແລຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດການເປັນຢູ່ເປັນປົກກະຕິ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ນັບແຕ່ແຂວງ, ຕາແສງ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຍູ້ແຮງພາລະກິດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຕັ້ງໜ້າອອກແຮງງານ, ຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ບືນຕົວຂຶ້ນເປັນກາງ, ຈາກນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປີ 2025 ຂະແໜງກະສິກຳຕ້ອງບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 3,5%-4%

ປີ 2025 ຂະແໜງກະສິກຳຕ້ອງບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕບັນລຸແຕ່ 3,5%-4%

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ມອບໜ້າທີ່ປີ 2025, ຂະແໜງກະສິກຳ ຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນ, ເຕີບໂຕແຕ່ 3,5%-4%, ການສົ່ງອອກທົ່ວຂະແໜງບັນລຸ 70 ຕື້ USD.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top