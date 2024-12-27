ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກຢູ່ ຮ່າຕິ້ງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນເຕັດປີມະເສັງ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າຕິ້ງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຢູ່ບັນດາເມືອງ ເຮືອງເຊີນ, ແທັກຮ່າ ແລະ ນະຄອນ ຮ່າຕິ້ງ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ ແລະ ໂອ້ລົມກັບປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ນີ້, ໂດຍໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບໝາກຜົນດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024. ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງບັນດາວຽກງານທີ່ທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງເຮັດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ສະເໜີວ່າ:
“ອຳນາດການປົກຄອງ, ແນວໂຮມປະເທດຊາດ, ບັນດາຂະແໜງການ ສືບຕໍ່ຈັດການເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງແຍງດູແລຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດການເປັນຢູ່ເປັນປົກກະຕິ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ນັບແຕ່ແຂວງ, ຕາແສງ ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຍູ້ແຮງພາລະກິດການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ຂົງເຂດວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ, ບັນດາຄອບຄົວນະໂຍບາຍ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ ຕັ້ງໜ້າອອກແຮງງານ, ຜະລິດ, ດຳເນີນທຸລະກິດ ດ້ວຍຫຼາຍວິທີເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ບືນຕົວຂຶ້ນເປັນກາງ, ຈາກນັ້ນ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດ”.