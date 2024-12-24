ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສະແດງດົນຕີປະສານສຽງ ແລະ ສະແດງສິລະປະ “ບົດເພງບໍ່ອາດຫຼົງລືມໄດ້”
ເພື່ອຂ່ຳນັບຊົມເຊີຍພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ (22 ທັນວາ 1944 – 22 ທັນວາ 2024) ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນບຸນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ (22 ທັນວາ 1989 – 22 ທັນວາ 2024), ຕອນຄ່ຳວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຈັດລາຍການດົນຕີປະສານສຽງ ແລະ ສະແດງສິລະປະ “ບົດເພງບໍ່ອາດຫຼົງລືມໄດ້” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພື່ອປະຊາຊົນລືມຕົນເອງ”. ທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ການນຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຫຼາຍທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ. ລາຍການລວມມີບັນດາລາຍການສະແດງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນປະຫວັດສາດອັນສະຫງ່າລາສີ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນພາລະກິດປົດປ່ອຍຊາດ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ກໍ່ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ, ຢູ່ຖະໜົນຍ່າງ ຫງວຽນເຫ້ວ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ກໍ່ໄດ້ຈັດວັນບຸນວັດທະນະທຳທະຫານ - ປະຊາຊົນ, ເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ 35 ປີແຫ່ງວັນທົ່ວປວງຊົນປ້ອງກັນຊາດ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ກໍ່ໄດ້ຈັດພິທີອັດການພົບປະແລກປ່ຽນແກວົງປີ 2024 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສຽງດົນຕີເຊື່ອມຕໍ່ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ”. ການພົບປະແລກປ່ຽນກອງດຸລີຍາງກອງທັບປີ 2024 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ແຕ່ວັນທີ 19 – 22 ທັນວາ, ເຕົ້າໂຮມບັນດາຄະນະກອງດຸລີຍາງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ຕຳຫຼວດປະຊາຊົນ ພ້ອມກັບກອງດຸລີຍາງຂອງກອງທັບບັນດາປະເທດ, ຄື: ລາວ, ກຳປູເຈຍ, ຈີນ, ມາເລເຊຍ ແລະ ມຽນມາ. ເຫດການເພື່ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາປະເທດຊາດ, ມະນຸດ ແລະ ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເຖິງເພື່ອນມິດສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາປະເທດໃນ ອາຊຽນ.