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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ; ເອົາໃຈໃສ່ການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ວິແທັງ, ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ລາຍງານບົດລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ຮັບຟັງຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ; ເອົາໃຈໃສ່ການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ; ນຳໃຊ້ຜົນງານດ້ານວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກເຂົ້າໃນການຜະລິດ…; ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຝຸມເຟືອຍ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ຈຳເປັນ, ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ໜ້າທີ່ຈຸດສູມ

ພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າແມ່ນຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງທີ່ຈຳເປັນ, ແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ໜ້າທີ່ຈຸດສູມ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກຂອງຄະນະຊີ້ນຳ ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບແຜນການລະອຽດເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ.
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