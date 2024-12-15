ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນ ວິແທັງ, ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ, ລາຍງານບົດລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15, ຮັບຟັງຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ແຂວງ ເຮົ້າຢາງ ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງ; ເອົາໃຈໃສ່ການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍແມ່ນຍົກສູງຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ; ນຳໃຊ້ຜົນງານດ້ານວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກເຂົ້າໃນການຜະລິດ…; ສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການຝຸມເຟືອຍ.