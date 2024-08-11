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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ນາມດິ້ງ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ນາມດິ້ງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ນາມດິ້ງ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກຄັ້ງທີ 20 ນັບແຕ່ຕົ້ນອາຍຸການມາຮອດປະຈຸບັນ ແລະ 7 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024; ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ຈຸດສຸມນັບແຕ່ນີ້ຮອດໝົດອາຍຸການ 2020 – 2025. ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີນ ໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາໝາກຜົນຕັ້ງໜ້າໃນການປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ໃສ່ໃຈໜ້າທີ່ຈຸດສຸມຈຳນວນໜຶ່ງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ແຂວງ ນາມດິ້ງ ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກຄັ້ງທີ 20 ຂອງແຂວງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ກວດກາຄືນຄາດໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍການວາງແຜນຜັງ, ສູ້ຊົນໃຫ້ກາຍເປັນຂົ້ວໜຶ່ງຂອງການພັດທະນາສຳຄັນຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳແດງ; ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ, ບັນດາມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ

ປຸກລຸກຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈ “ຄວາມຄາດຫວັງຂອງໄວໜຸ່ມ - ແປວໄຟ 3 ກ່ຽມພ້ອມແຈ້ງສະຫວ່າງຕະຫຼອດໄປ”

ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຕົວພະຍານປະຫວັດສາດຫຼາຍຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການ “3 ກ່ຽມພ້ອມ” ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກວ່າ 2.500 ຄົນ.
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