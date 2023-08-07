ຂ່າວສານ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອິນໂດເນເຊຍ
ເວທີປາໄສ ແມ່ນໂອກາດເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດກວ່າອີກ, ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ. ປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືການຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ 11 ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ດ້ວຍຍອດວົງເງິນການຄ້າບັນລຸ 14 ຕື້ USD ໃນປີ 2022 ແລະ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິງເຫວະ ຢັ້ງຢືນວ່າ:
“ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ອິນໂດເນເຊຍ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນແຖວໜ້າຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ຂອງ ຫວຽດນາມ. ໃນທ່າອ່ຽງສ້າງໂຄງປະກອບການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ຄືນໃໝ່ຢ່າງແຮງໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ ແລະ ໃນເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດໂລກຂາດສະຖຽນລະພາບ, ຄາດຄະເນໄດ້ຍາກຄືໃນປັດຈຸບັນ, ສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ສາມາດເພີ່ມທະວີ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຂະແໜງການຄ້າຂອງກັນ, ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ”.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງບໍລິສັດໃຫຍ່ການເດີນເຮືອ ຫວຽດນາມ ແລະ ບໍລິສັດ Black Diamond Resources TBK, ບໍລິສັດ Sinar Multi Surya Cemerlang; ພິທີລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຂົນສົ່ງທາງທະເລ ຫວຽດນາມ ກັບບໍລິສັດ Virema Impex.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍເປັນສັກຂີພິຍານພິທີເປີດສາຍການບິນຊື່ລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ຈາກາຕາ ຂອງບໍລິສັດການບິນ Vietjet Air.
ໃນຂອບເຂດຂອງການຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ພົບປະໂອ້ລົມກັບພະນັກງານຫ້ອງການຕາງໜ້າ FPT ປະຈຳ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ.