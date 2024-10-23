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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ເຂົ້າໄຫ້ວອາໄລສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ

ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul ແລະ ພັນລະຍາ Puan Sri Datin Noraini Binti Mohd ໄດ້ໄຫວ້ອາໄລຢູ່ສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ; ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ.
ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul ແລະ ພັນລະຍາ Puan Sri Datin Noraini Binti Mohd ໄດ້ໄຫວ້ອາໄລຢູ່ສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ຕຸລາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul ແລະ ພັນລະຍາ Puan Sri Datin Noraini Binti Mohd ໄດ້ໄຫວ້ອາໄລຢູ່ສຸສານປະທານໂຮ່ຈີມິນ; ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດປູຊະນີຍະສະຖານແຫ່ງຊາດພິເສດ ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ.

ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ໄດ້ຮັບຟັງການແນະນຳກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຄວາມເປັນມາ ແລະ ການພັດທະນາຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນຕິດພັນກັບມູນເຊື້ອມັກຮ່ຳມັກຮຽນຂອງຊາດ, ບ່ອນເຕົ້າໂຮມສິ່ງຍອດຍິ່ງໃນການຮ່ຳຮຽນໃນເມື່ອກ່ອນຂອງ ຫວຽດນາມ.

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 22 – 25 ຕຸລາ ຂອງທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນລັດຖະສະພາລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະສະພາ ມາເລເຊຍ, ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ມາເລເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 2 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ

ງານພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບປ້ອງກັນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຄັ້ງທີ 2 ບັນລຸຜົນສຳເລັດຢ່າງດີງາມ

ຄະນະຜູ້ແທນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຄ້າຍກອງຮ້ອຍປ້ອງກັນຊາຍແດນ 214 (ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ), ເຊິ່ງແມ່ນຂອງຂວັນມອບໃຫ້ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ.
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ບໍລິການຮູບພາບ


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