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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ລາວ ເຂົ້າຍື່ນສານຕາຕັ້ງ

2 ຝ່າຍຈະມານະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ 2 ປະເທດ, ການພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.
(ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເວເນຊູເອລາ Juan Carlos Fernandes Juarez, ຍື່ນສານຕາຕັ້ງ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ພະຈິກ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເວເນຊູເອລາ ແລະ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ມາຍື່ນສານຕາຕັ້ງ.

ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເວເລຊູເອລາ, Juan Carlos Fernandes Juarez, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ສະເໜີວ່າ, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງເພີ່ມທະວີການພົບປະ, ແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ; ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານຂອງ 2 ປະເທດ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ. ທ່ານປະທານປະເທດ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ໃນອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Juan Carlos Fernandes Juarez ຈະຍູ້ແຮງການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ.

(ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ຍື່ນສານຕາຕັ້ງ)

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລາວ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢືນຢັນວ່າ, ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນສາຍພົວພັນພິເສດ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ, 2 ຝ່າຍຈະມານະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ 2 ປະເທດ, ການພົວພັນຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ 2 ພັກ, 2 ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ 2 ປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ. ທ່ານປະທານປະເທດຖືວ່າ, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດມາຮັບໜ້າທີ່ໃນຈຸດເວລາທີ່ພິເສດ, ກົງກັບຈຸດເວລາທ້າຍປີ, ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການ ສຳຄັນເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທັງ 2 ປະເທດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ປີ 2024 ກໍ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນສຳລັບປະຊາຊົນລາວ, ເມື່ອ ລາວ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ ແລະ ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ລັດຖະສະພາລະຫວ່າງຊາດອາຊຽນ (AIPA). ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢືນຢັນວ່າ, ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າໜູນຊ່ວຍ, ສົມທົບກັນ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຕິບັດສຳເລັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

ສ່ວນທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຄຳເພົາ ເອີນທະວັນ ຢືນຢັນວ່າ, ຈະມານະພະຍາຍາມ ຈົນສຸດຄວາມ ສາມາດຂອງຕົນເພື່ອເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນກວ່າໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາແຫ່ງຊາດສິ້ນສຸດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ສະພາແຫ່ງຊາດສິ້ນສຸດວາລະຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດສັງລວມບັນດາໝາກຜົນທີ່ບັນລຸໄດ້ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ຫວຽດນາມ;
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