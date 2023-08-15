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ຂ່າວສານ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັງກະລາເທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຖິງວ່າໃນບໍ່ວ່າຖານະຕຳແໜ່ງ, ວຽກງານໃດກໍຕາມ, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສືບຕໍ່ສະຫງວນນ້ຳໃຈອັນດີງາມຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ, ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ປະກອບສ່ວນ ແລະ ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັງກະລາເທດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Samina Naz, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ບັງກະລາເທດ (ພາບ: TTXVN)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 15 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ Samina Naz, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ບັງກະລາເທດ, ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາເນື່ອງໃນໂອກາດສິ້ນສຸດອາຍຸການປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ເຖິງວ່າໃນບໍ່ວ່າຖານະຕຳແໜ່ງ, ວຽກງານໃດກໍຕາມ, ທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສືບຕໍ່ສະຫງວນນ້ຳໃຈອັນດີງາມຕໍ່ປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ, ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນເພື່ອນມິດທີ່ສະໜິດສະໜົມ, ປະກອບສ່ວນ ແລະ ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັງກະລາເທດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ທ່ານປະທານປະເທດ ສະເໜີວ່າສອງປະເທດເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພິເສດແມ່ນການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ແລະ ຂັ້ນຕ່າງໆ; ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານໃນທຸກຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນການຄ້າ, ການລົງທຶນ; ສູ້ຊົນບັນລຸເປົ້າໝາຍບັນລຸວົງເງິນການຄ້າສອງປະເທດ 2 ຕື້ໂດລະສະຫະລັດ ໄວກວ່າການຄາດຄະເນ (ປີ 2022 ບັນລຸ 1,5 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ). ທ່ານປະທານປະເທດ ກໍ່ສະເໜີວ່າ ສອງປະເທດສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ. ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນເລື່ອງເພີ່ມທະວີການພົວພັນລະຫວ່າງບັງກະລາເທດ ແລະ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ).

ສ່ວນທ່ານນາງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Samina Naz ເນັ້ນໜັກວ່າ: ບັງກະລາເທດ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກຮຽນຮູ້ເອົາບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຂອງ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາງ Samina Naz ປາດຖະໜາຢາກກາຍເປັນທູດໄມຕີຈິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບໍ່ວ່າວຽກງານໃດໆເຊິ່ງທ່ານນາງຮັບຜິດຊອບໃນອະນາຄົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 25 ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ: ເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ

ໃນຕອນເຊົ້າ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຊັກຖາມບັນດາໝວດບັນຫາຂຶ້ນກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ເລແທ່ງລອງ
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