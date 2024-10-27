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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ຮອງ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ພັກກ​ານ​ທະ​ຫານສູນ​ກາງ ຈີນ ຈາງ​ອ້ຽວ​ຊ້າ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີສອງຝ່າຍປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຄວບຄຸມສະພາບການຢູ່ທະເລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານຮອງປະທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງ ຈີນ ຈາງອ້ຽວຊ້າ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານພົນໂທ ຈາງອ້ຽວຊ້າ ກຳມະການກົມການເມືອງ, ຮອງປະທານຄະນະພັກການທະຫານສູນກາງຈີນ, ທີ່ພວມມີການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນການພົວພັນກັບຈີນ ແມ່ນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີ່ພາວະວິໄສ, ການຄັດເລືອກຍຸດທະສາດ, ບຸລິມະສິດແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານສະເໜີກອງທັບສອງປະເທດ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ “ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງແທດຈິງກ່ວາ” ຕາມການກຳນົດທິດ “6 ກ່ວາ” ໃນປະຊາຄົມລວມແບ່ງປັນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

ກ່ຽວກັບບັນຫາຢູ່ທະເລ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະເໜີສອງຝ່າຍປະຕິບັດຄວາມຮັບຮູ້ລວມຂັ້ນສູງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຄວບຄຸມສະພາບການຢູ່ທະເລໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ, ປະຕິບັດຖະແຫຼງການຂອງບັນດາຝ່າຍກ່ຽວກັບທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ປະຕິບັດ ການເຈລະຈາ ກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ສຳເລັດໂດຍໄວ.

ສ່ວນທ່ານ ຈາງອ້ຽວຊ້າ ຖືວ່າ ຄວາມສາມາດໃນການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຍັງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ກອງທັບຈີນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມມື, ພ້ອມກັບກອງທັບ ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າປະຊາຄົມແບ່ງປັນອະນາຄົດທີ່ມີຄວາມໝາຍຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ຈີນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ ຕ່ຳ ​ມາ​ເລ​ເຊຍ ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​​ທາງ​ການ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ໃນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ມາເລເຊຍ, ການນຳພັກ, ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ… ໄດ້ຢັ້ງຢືນຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ປາດຖະໜາຢາກ ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ມາເຊເຊຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ.
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