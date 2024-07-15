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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ນະ​ຄອນ ເກິນ​ເທີ

ນະຄອນເກິ່ນເທີ ແມ່ນຕົວເມືອງໃຈກາງ, ແມ່ນແກ່ນສານຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້; ລັດຖະບານພວມສຸມໃສ່ ລົງທຶນພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນເພື່ອກາຍເປັນເຂດກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່ຂອງທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກໍລະກົດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນເກິ່ນເທີ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເມືອງທົດນົດ, ນະຄອນເກິ່ນເທີ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ຊາບໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ຢູ່ກອງປະຊຸມ; ຮັບຟັງ, ຕອບຄຳຖາມ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງສົ່ງໄປຍັງສະພາແຫ່ງຊາດ.

ໂດຍຮັບຮູ້, ຕີລາຄາສູງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ນະຄອນເກິ່ນເທີ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນະຄອນເກິ່ນເທີ ແມ່ນຕົວເມືອງໃຈກາງ, ແມ່ນແກ່ນສານຂອງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້; ລັດຖະບານພວມສຸມໃສ່ ລົງທຶນພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນເພື່ອກາຍເປັນເຂດກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່ຂອງທົ່ວປະເທດ.ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີການນຳນະຄອນສຸມໃສ່ຊີ້ນຳ, ພະຍາຍາມທີ່ສຸດເພື່ອສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຊຸກ​ຍູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ຊຸກ​ຍູ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງເປົ້າໝາຍເຊິ່ງ ຫວຽດນາມວາງອອກແມ່ນຮອດປີ 2025 ຫວຽດນາມມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງຍາວ 3000 ກີໂລແມັດ, ຮອດປີ 2030 ມີເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ 5000 ກີໂລແມັດ.
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