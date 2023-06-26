ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງປະກາດເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການລົງທຶນເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບ ເລກ 4 - ເຂດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ກາວແລັງ - ອານຫຶວ (ໄລຍະ 1)
ໂຄງການລົງທຶນເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບ ເລກ 4 - ເຂດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍດ້ວຍຄວາມຍາວກ່ວາ 112 ກີໂລແມັດ ໄປຜ່ານນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ແລະ 2 ແຂວງ ຮຶງອຽນ, ບັກນິງ ດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນກ່ວາ 85 ພັນຕື້ ດົ່ງ ຕາມຮູບແບບລົງທຶນພາກລັດສົມທົບກັບ PPP. ໃນຂະນະນັ້ນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງກາວແລັງ (ແຂວງດົ່ງທາບ) - ອານຫຶວ (ແຂວງຕຽນຢາງ) ດ້ວຍຄວາມຍາວກ່ວາ 27 ກີໂລແມັດ ມີຍອດເງິນລົງທຶນເກືອບ 6 ພັນຕື້ດົ່ງ ຕາມຮູບບແບບການລົງທຶນພາກລັດ. ສອງໂຄງການນີ້ນອນໃນບັນດາໂຄງການສຳຄັນ, ຈຸດສຸມກ່ຽວກັບຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໄດ້ຮັບການລົງມືກໍ່ສ້າງໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2023
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ. ຕົວຈິງໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຍຸດທະສາດໄດ້ກໍ່ສ້າງຢູ່ໃສ ຢູ່ນັ້ນຈະມີການພັດທະນາໃໝ່, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເຂດຕົວເມືອງ, ເຂດອຸດສາຫະກຳ, ເຂດລະຫຼິ້ນບັນເທິງ, ບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳ, ກິລາກາຍະກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ເນື້ອທີ່ດິນໄດ້ຮັບການຂຸດຄົ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.