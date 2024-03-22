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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ: ຫັນເປັນລະອຽດ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ດ້ວຍບັນດາໂຄງການລະອຽດ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບຕັ້ງແຕ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຍົກລະດັບການພົວພັນຂື້ນເປັນ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ການຮ່ວມມື, ທຸລະກິດ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍພວມໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້, ໃນນັ້ນມີບົດບາດການປະກອບສ່ວນຂອງ USABC.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມີນາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ ຂອງສະພາທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ (USABC) ນຳໂດຍ ທ່ານ Ted Osius ປະທານ ທັງເປັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ, ສະພາທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ, ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.   

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນັບຕັ້ງແຕ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມລິກາ ຍົກລະດັບການພົວພັນຂື້ນເປັນ ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ການຮ່ວມມື, ທຸລະກິດ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍພວມໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້, ໃນນັ້ນມີບົດບາດການປະກອບສ່ວນຂອງ USABC. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ອາເມລິກາ ເວົ້າລວມ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດເວົ້າສະເພາະ ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຂ້າງເທີງ, ພ້ອມກັນການຮັບມືຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍມີລັກສະນະທົ່ວໂລກ.   

ທ່ານ Ted Osius ປະທານ ທັງເປັນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ, ສະພາທຸລະກິດ ອາເມລິກາ - ອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງເຂັ້ມແຂງວ່າ ຈະສືບຕໍ່ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດ: ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ເອເລັກໂຕນິກ, ການບິນ, ລົດໂອໂຕໄຟຟ້າ, ການຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ, ສາທາລະນະສຸກ, ການເງິນ, ການຄ້າອີເລັກໂຕນິກ, ເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ການທ່ອງທ່ຽວ… ໃນພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ມີກົນໄກພິເສດ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານພາສີໃນບາງຂົງເຂດບູລິມະສິດ, ເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດ ອາເມລິກາ ລົງທຶນ, ທຳການຜະລິດ, ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ແຂວງຮ່ານາມ (ຫວຽດນາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ (ລາວ)

ປີ 1979, ແຂວງຮ່ານາມ, ຫວຽດນາມ ໃນສະໄໝກ່ອນ (ປັດຈຸບັນໄດ້ແຍກອອກເປັນບັນດາແຂວງ ນາມດິງ, ນິງບິ່ງ, ຮ່ານາມ) ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ເປັນແຂວງແຮກສ່ຽວ, ຮ່ວມມືຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລະ ພ້ອມກັນພັດທະນາ.
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