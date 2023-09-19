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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເລີ່ມເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ສປຊຊຸດທີ 78 ແລະການເຄື່ອນໄຫວ 2 ຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ

ໃນລາຍການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນ 2 ຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຈະມີການພົບປະກັບຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ San Francisco (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສະໜາມບິນສາກົນ San Francisco, ລັດ California, ອາເມລິກາ, ເລີ່ມດຳເນີນການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມສັບປະດາຂັ້ນສູງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດຊຸດທີ 78, ສົມທົບກັບການເຄື່ອນໄຫວສອງຝ່າຍຢູ່ສະຫະປະຊາຊາດ ແຕ່ວັນທີ 17 - 23 ກັນຍາ.  

ຄາດວ່າ, ໃນຂອບເຂດລາຍການໄປປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລືລວມຂັ້ນສູງຂອງສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ; ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດ, ກອງປະຊຸມຂັ້ນສູງສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາທົ່ວໂລກ, ຄື: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ການຮັບມືກັບໂລກລະບາດ... ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກໍ່ຈະມີການພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບ ເລຂາທິການໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ; ປະທານສະມັດຊາໃຫຍ່ຊຸດທີ 78 ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການນຳບັນດາປະເທດ, ອົງການສາກົນອື່ນໆ.    

ໃນລາຍການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນ 2 ຝ່າຍຢູ່ ອາເມລິກາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຈະມີການພົບປະກັບຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ, ການນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ, ທີ່ປຶກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາສະມາຊິກຄະນະລັດຖະບານ ອາເມລິກາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກໍ່ຈະພົບປະກັບປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ; ຢ້ຽມຢາມບາງມະຫາວິທະຍາໄລ,  ວິສາຫະກິດແຖວໜ້າ ອາເມລິກາ; ເປັນສັກຂີພິຍານພິທີລົງນາມສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນແຮກສ່ຽວລະຫວ່າງນະຄອນ ໂຮ່ຈິມິນ ແລະ ນະຄອນ ນິວຢອກ...

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

Techfest ຫາຍຟ່ອງ 2023: ແນະນຳເກືອບ 500 ເຕັກໂນໂລຊີ, ມາດຕະການນະວັດຕະກຳຂອງ 6 ປະເທດ

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ງານ Techfest ຫາຍຟ່ອງ 2023 ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 – 21 ກັນຍາ ດ້ວຍຫຼາຍເຫດການ, ການເຄື່ອນໄຫວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນງານນີ້ໄດ້ຈັດງານວາງສະແດງດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງ 50 ຮ້ານ, ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນ OCOP...
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