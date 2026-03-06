Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ: ເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບການຜັນແປໃໝ່ໃນໂລກຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຂອງ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ການເຕີບໂຕ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ, ກ່າວຄຳເຫັນຊີ້ນຳກອງປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 04 ມີນາ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາສະພາບການ ແລະ ບັນດາແຜນການ, ມາດຕະການຮັບມືກັບການຜັນແປໃໝ່ໃນໂລກໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ເຖິງ ຫວຽດນາມ, ພິເສດແມ່ນການປະທະກັນທີ່ພວມສັບສົນຢູ່ ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ບັນດາເຂດອື່ນ.

        ໂດຍໄຈ້ແຍກ ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບການໂລກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຖືວ່າ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຂອງ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄພເງິນເຟີ້ ແລະ ການເຕີບໂຕ; ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, logistics (ຍ້ອນລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນສູງ), ບັນດາລະບົບສະໜອງຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ, ກ່ຽວກັບພົນລະເມືອງ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ - ການປ້ອງກັນຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ. ເພື່ອຮັບມືຢ່າງທັນການ, ມີປະສິດທີຜົນຕໍ່ສະພາບການ, ຮັບປະກັນບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ໃນນັ້ນມີການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຫຼັກການ ແລະ ທັດສະນະຈຳນວນໜຶ່ງ, ຄື: ຕ້ອງທຸ່ນທ່ຽງ, ມີສະຕິຢືດໝັ້ນຕໍ່ບັນດາຫຼັກການໃຫຍ່, ບໍ່ປະໝາດ, ລະເລີຍ; ຕິດພັນກັບສະພາບການຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອແກ້ໄຂຢ່າງມີໄຫວພິບ, ທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ, ເປັນເຈົ້າການຮັບມື.

        ສຳລັບມາດຕະການແກ້ໄຂດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຄົນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ນຳໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຄິດໄລ່ທິດທາງຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ອອກຈາກເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກເຂດໄຫຼ່ທະວີບທາງພາກໃຕ້

ບັດເລືອກຕັ້ງທີ່ນຳມາເຊິ່ງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຈາກເຂດໄຫຼ່ທະວີບທາງພາກໃຕ້

ໃນການເດີນທະເລ, ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງກ່ອນກຳນົດເວລາ ໄດ້ເລືອກເອົາກຳປັ່ນ ເຈື່ອງຊາ ເລກ 04 ເປັນສູນຈັດການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ບັນດາກຳປັ່ນປະຈຳການ ແລະ ຊາວປະມົງທີ່ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທະເລ.
