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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ: ແຂວງ ຫວີງລອງ ຄວນຂຸດຄົ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາ

ຫວີງລອງ ແມ່ນແຂວງຂຶ້ນກັບເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງສອງສູນເສດຖະກິດໃຫຍ່ເຊິ່ງແມ່ນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນະຄອນ ເກີນເທີ, ມີຄວາມສະດວກທັງທາງບົກ ແລະ ທາງນ້ຳ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 23 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະກາດການວາງແຜນຜັງແຂວງ ຫວີງລອງ ໄລຍະ 2021 – 2030, ວິໄສທັດຮອດປີ 2050 ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນແຂວງ ຫວີງລອງ. ຫວີງລອງ ແມ່ນແຂວງຂຶ້ນກັບເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງກາງສອງສູນເສດຖະກິດໃຫຍ່ເຊິ່ງແມ່ນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນະຄອນ ເກີນເທີ, ມີຄວາມສະດວກທັງທາງບົກ ແລະ ທາງນ້ຳ; ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນພັດທະນາເສດຖະກິດໃຫຍ່ຫຼວງ; ມີເຂດແມ່ນ້ຳ, ປ່າຊາຍເລນ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂເພື່ອພັດທະນາກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ແຂວງ ຫວີງລອງ ຄວນຂຸດຄົ້ນ, ເສີມຂະຫຍາຍແຫຼ່ງກຳລັງ, ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດທີ່ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນ, ຄື: ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການແບ່ງປັນ, ພູມປັນຍາ; ຖືນະວັດຕະກຳແມ່ນກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍ…

ສຳລັບວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະເໜີຄວນສ້າງຍຸດທະສາດດຳເນີນທຸລະກິດຍາວນານ, ຍືນຍົງ, ປະຕິບັດຖືກຄຳຕາມໝັ້ນສັນຍາລົງທຶນ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື, ຖືກກັບການກຳນົດທິດ, ບຸລິມະສິດຕາມການວາງແຜນຜັງແຂວງ; ຮ່ວມເດີນທາງ, ສະໜັບສະໜູນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂອງແຂວງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ, ທ່າໄດ້ປຽບຂອງຕົນ, ຫວີງລອງ ຈະນັບມື້ນັບມີຫຼາຍນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ, ເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ຕັດສິນໃຈມາລົງທຶນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄທ ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສຶກ​ສາກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ໄທ ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ສຶກ​ສາກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ນັບແຕ່ເວລາຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ ໄດ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນທຸກຂົງເຂດ, ໃນນັ້ນມີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາບຳລຸງສ້າງ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່ການສຶກສາ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຄືຈັດການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ບັນດາບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງ ວິສາຫະກິດ ໄທ ກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ… ໄດ້ປະກອບສ່ວນບໍ່ໜ້ອຍເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງທັງສອງປະເທດ.
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