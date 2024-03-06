Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ: ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ຫວັງວ່າ ສະຫະສະມາຄົມ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນຂອງສອງປະເທດຈະຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ວາອີກ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ Melbourne, ລັດ Victoria, ໃນຂອບເຂດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນລະຫວ່າງສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) -  ອົດສະຕາລີ, ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ.   

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ, ຄາດວ່າ, ສອງຝ່າຍຈະຖະແຫຼງຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ໃນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍຈະມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງດີງາມກ່ວາ, ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ - ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນສູງກວ່າ, ການຮ່ວມມືວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳທີ່ເຂັ້ມແຂງກ່ວາ, ການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ບຳລຸງສ້າງ, ພົວພັນແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ, ປະຊາຊົນເລິກເຊິ່ງກວ່າ, ການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແຮງງານໄດ້ຍູ້ແຮງກວ່າອີກ.   

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖືວ່າ: ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ; ຫວັງວ່າ ສະຫະສະມາຄົມ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນຂອງສອງປະເທດຈະຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ວາອີກ. ລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ຈະປົກປັກຮັກສາສິດ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ອັນຊອບທຳຂອງບັນດາວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ 3 ບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ (ລະບອບລະບຽບການ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ), ປະຕິຮູບ, ຫັນລະບຽບການບໍລິຫານເປັນງ່າຍດາຍ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລົງທຶນລະຫວ່າງວິສາຫະກິດສອງປະເທດຫຼາຍສະບັບໄດ້ຮັບການລົງນາມ, ໃນນັ້ນ, ບໍລິສັດການບິນ Vietjet ໄດ້ປະກາດສາຍການບິນໃໝ່ເຊື່ອມຕໍ່ Melbourne, ຂອງອົດສະຕາລີ ກັບນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຫວຽດນາມ.  

ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ແລະ ຕັດແຖບຜ້າເປີດສະຫຼອງສະຖາບັນນະໂຍບາຍ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ RMIT, ນະຄອນ Melbourne, ລັດ Victoria.  ສະຖາບັນນະໂຍບາຍ ອົດສະຕາລີ - ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງເພື່ອແນໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ວາກ່ຽວກັບການພົວພັນຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງ ອົດສະຕາລີ ແລະ ຫວຽດນາມ; ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດ “ຍຸດທະສາດເສດຖະກິດພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຮອດປີ 2040” ຂອງ ອົດສະຕາລີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ຈາກນັ້ນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີສາຍການບິນໂດຍກົງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 500 ພູດ ແລະ ເງິນສົດມອບໃຫ້ແມ່ ຂອງນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ແມ່ຍິງທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top