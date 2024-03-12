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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນການໄປປະຕິບັດງານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີກວ່າ 50 ການເຄື່ອນໄຫວ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ນິວຊີແລນ Christopher Luxon)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງກັບເມືອຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ, ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ, ແຕ່ວັນທີ 05 – 11 ມີນາ ຢ່າງຈົບງາມ.

ໃນການໄປປະຕິບັດງານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ມີກວ່າ 50 ການເຄື່ອນໄຫວ. ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສະເໜີ “3 ຂອດບຸກທະລຸ, 3 ເພີ່ມທະວີ ແລະ 3 ພ້ອມ” ໃນການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ; ເຊິ່ງການນຳບັນດາປະເທດໄດ້ຕີລາຄາສູງ; ມີຫຼາຍເນື້ອໃນໄດ້ຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບຫົວໜ້າຄະນະທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ, ລວມທັງການນຳບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ, ຕີມໍແລັດແຕ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ. ບັນດາການພົບປະ ດ້ວຍເນື້ອໃນປຶກສາຫາລືຢ່າງແທດຈິງ ເພື່ອຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈມິດຕະພາບ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືໃຫ້ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ແທດຈິງ, ບັນລຸປະສິດທິຜົນ.

ທີ່ການຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນທຸກດ້ານ, ສ້າງຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບ 2 ປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ແລະ  ອົດສະຕາລີ ໄດ້ຍົກການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ; ໃນຂະນະນັ້ນ, ສຳລັບ ນິວຊີແລນ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຊຸກຍູ້ການພົວພັນຂອງ 2 ປະເທດໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປີດສະຫຼອງໂຄງການມິດຕະພາບ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ

ເປີດສະຫຼອງໂຄງການມິດຕະພາບ ຮ່າໂນ້ຍ - ວຽງຈັນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານ ດິງຕ໋ຽນຢຸ້ງ, ເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ກິດຈະກຳມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານການເມືອງເລິກເຊິ່ງ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ການຮ່ວມມືແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ
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