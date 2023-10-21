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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບປິນ, ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຢູ່ ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ -GCC

ວັນທີ ຕຸລາ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ອາຊຽນແລະ GCC ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Riyadh ຂອງ ຊາອຸດິ ອາຣັບບີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງໄດ້ ພົບປະກັບການນຳບາງປະເທດ ອາຊຽນ, ລວມມີ: ປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr, ປະທານາທິບໍດິ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫລີຊຽງຫລົງ

ທີ່ການພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີນຳກັນວ່າຈະຊຸກຍູ້ການລົງນາມໃນສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດິ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo (ພາບ: TTXVN)
ທີ່ການພົບປະກັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດິ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo, ການນຳສອງທ່າຍຢັ້ງຢືນ ຈະສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນບັນດາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງຊື່ງໄດ້ລົງນາມ; ຊຸກຍູ້ເລື່ອງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາຂີດຂັ້ນແບ່ງເສດຖະກິດຈຳເພາະ, ກ້າວໄປເຖິງການລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກເຂົ້າສານ. ເປີດກວ້າງການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກບັນດາປະເພດສິນຄ້າແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດຊື່ງສອງຝ່າຍມີທ່າແຮງ.

ທີ່ການພົບປະກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫລີຊຽງຫລົງ, ການນຳສອງທ່າຍ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທິດທາງກ້າວໄປເຖິງເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນໄລຍະເວລາເໝາະສົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວໍ​ວັນ​ເຖືອງ ເຂົ້າ​ຢ້ຽມ​ຂ່ຳ​ນັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ຕຸລາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ຈີນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືສາກົນ ໜຶ່ງແລວ, ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຄັ້ງທີ 3, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ.
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