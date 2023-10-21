ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບປິນ, ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຢູ່ ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ -GCC
ທີ່ການພົບປະກັບ ປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີນຳກັນວ່າຈະຊຸກຍູ້ການລົງນາມໃນສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ.
ທີ່ການພົບປະກັບ ທ່ານປະທານາທິບໍດິ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo, ການນຳສອງທ່າຍຢັ້ງຢືນ ຈະສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນບັນດາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງຊື່ງໄດ້ລົງນາມ; ຊຸກຍູ້ເລື່ອງໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາຂີດຂັ້ນແບ່ງເສດຖະກິດຈຳເພາະ, ກ້າວໄປເຖິງການລົງນາມໃນສັນຍາການຄ້າກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກເຂົ້າສານ. ເປີດກວ້າງການນຳເຂົ້າສົ່ງອອກບັນດາປະເພດສິນຄ້າແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດຊື່ງສອງຝ່າຍມີທ່າແຮງ.
ທີ່ການພົບປະກັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ ຫລີຊຽງຫລົງ, ການນຳສອງທ່າຍ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທິດທາງກ້າວໄປເຖິງເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນສອງປະເທດຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານໃນໄລຍະເວລາເໝາະສົມ.