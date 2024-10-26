ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກັບມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ BRICS ເປີດກວ້າງ
ຕອນທ່ຽງວັນທີ 25 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນແຖວໜ້າໂລກ (BRICS) ເປີດກວ້າງ ຢູ່ Kazan, ສ.Tatarstan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ແຕ່ວັນທີ 23 – 24 ຕຸລາ ຢ່າງຈົບງາມ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin, ປະທານກຸ່ມ BRICS ປີ 2024.
ໃນເວລາເກືອບ 40 ຊົ່ວໂມງຢູ່ນະຄອນ Kazan, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ 25 ຄັ້ງ. ໃນນັ້ນ, ນອກຈາກການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ BRICS, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງມີບັນດາການພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບກວ່າ 30 ຫົວໜ້າຄະນະ, ການນຳບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.
ການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ BRICS ເປີດກວ້າງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ; ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ…