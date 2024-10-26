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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກັບມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ BRICS ເປີດກວ້າງ

ໃນເວລາເກືອບ 40 ຊົ່ວໂມງຢູ່ນະຄອນ Kazan, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ 25 ຄັ້ງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ BRICS ເປີດກວ້າງ (ພາບປະກອບ:TTXVN)

ຕອນທ່ຽງວັນທີ 25 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມບັນດາການນຳກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນແຖວໜ້າໂລກ (BRICS) ເປີດກວ້າງ ຢູ່ Kazan, ສ.Tatarstan, ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ, ແຕ່ວັນທີ 23 – 24 ຕຸລາ ຢ່າງຈົບງາມ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin, ປະທານກຸ່ມ BRICS ປີ 2024.

ໃນເວລາເກືອບ 40 ຊົ່ວໂມງຢູ່ນະຄອນ Kazan, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ 25 ຄັ້ງ. ໃນນັ້ນ, ນອກຈາກການເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມ BRICS, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງມີບັນດາການພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບກວ່າ 30 ຫົວໜ້າຄະນະ, ການນຳບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.

ການໄປປະຕິບັດງານເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ BRICS ເປີດກວ້າງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ບັນດາກົນໄກຫຼາຍຝ່າຍ; ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ແລະ ບັນດາປະເທດໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ; ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 13 ຂອງພັກໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທະ​ຫານ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັກ​ສາ​ສັ​ນຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ທະ​ຫານ​ຍິງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຮັກ​ສາ​ສັ​ນຕິ​ພາບ ສ​ປ​ຊ

ພາບຖ່າຍເກືອບ 100 ແຜ່ນ ທີ່ນຳມາວາງສະແດງມື້ນີ້ ໂດຍທະຫານຍິງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຮັກສາສັນຕິພາບ ຢູ່ບັນດາຝ່າຍໃນໂລກປະຕິບັດໂດຍກົງ.
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