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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ

ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍຈະດຳເນີນການເຊັນເອກະສານຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງ.
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet)

ຕາມແຈ້ງການສື່ມວນຊົນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກຳປູເຈຍ ແລ້ວ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ຈະນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ກຳປູເຈຍ ໄປຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ວັນທີ 25 – 26 ມີນາ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ.    

ຄາດວ່າ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Manet ຈະເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ສປປ. ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ດຳເນີນການເຈລະຈາ 2 ຝ່າຍກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ, ກໍຄືປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບາງບັນຫາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນທີ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ. ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກ, 2 ຝ່າຍຈະດຳເນີນການເຊັນເອກະສານຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍຈຳນວນໜຶ່ງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບິ່ງດິ້ງ ຕ້ອນຮັບນັກແຂ່ງຂັນເຈັດສະກີແຖວໜ້າໂລກ

ບິ່ງດິ້ງ ຕ້ອນຮັບນັກແຂ່ງຂັນເຈັດສະກີແຖວໜ້າໂລກ

ນີ້ແມ່ນປະເພດກິລາທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າຄືດັ່ງ “ການແຂ່ງຂັນລົດຟໍມູນລາວັນທາງທະເລ”, ເປັນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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