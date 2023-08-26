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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານວາລະປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ

ວາລະປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊີ້ນຳໃນໄລຍະຜ່ານມາຢ່າງຮອບດ້ານ, ຍົກອອກທິດທາງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມິນຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປະຊຸມ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມິນຈີງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ, ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມເທື່ອທີ 2 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ.    

ວາລະປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາໝາກຜົນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຊີ້ນຳໃນໄລຍະຜ່ານມາຢ່າງຮອບດ້ານ, ຍົກອອກທິດທາງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຈາກອິນເຕີເນັດ, ຕ້ອງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທັງລະບົບການເມືອງ, ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດ ແລະ ປະຊາຊົນ.  

ເພື່ອປະຕິບັດ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳເປັນເອກະພາບບາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ຄື: ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃຈກາງໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ບໍລິຫານ, ຊີ້ນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດວຽກງານປົກປັກຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນຢ່າງດີ; ພ້ອມທັງ, ຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນລະດັບຊາດ. ຍູ້ແຮງການຄົ້ນຄວ້າ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ, ຜະລິດຕະພັນ, ການບໍລິການປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດ ຫວຽດນາມ; ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນຳບໍລິຫານວຽກງານຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດໃນການຫັນປະເທດຊາດເປັນດີຈີຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ)

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ຫຼ້າສຸດໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດ, ດັດປັບຢ່າງລະອຽດລະອໍ,
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