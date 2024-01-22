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ຂ່າວສານ

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ເນັ້ນໜັກ “ຄວາມສາມັກຄີ ໃນໂລກຖືກແບ່ງແຍກ”

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນບົດບາດປະຫວັດສາດຂອງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ດ້ວຍ 120 ປະເທດສະມາຊິກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ເກືອບ 60% ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ ແລະ ກວມປະມານ 20% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທົ່ວໂລກ.
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ມີບົດຄຳເຫັນສຳຄັນທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງກອງປະຊຸມ (ພາບ:TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂັ້ງສູງຄັ້ງທີ 19 ຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Kampala, ປະເທດ Uganda, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 20 ມັງກອນ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ມີບົດຄຳເຫັນສຳຄັນທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງກອງປະຊຸມ.      

ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນບົດບາດປະຫວັດສາດຂອງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ, ພ້ອມທັງສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ດ້ວຍ 120 ປະເທດສະມາຊິກ, ຕາງໜ້າໃຫ້ເກືອບ 60% ຈຳນວນປະຊາກອນໂລກ ແລະ ກວມປະມານ 20% ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທົ່ວໂລກ, ຂະບວນການຈະສືບຕໍ່ແມ່ນສຽງເວົ້ານຳພາ, ຊຸກຍູ້ຂະບວນການໃນໂລກພວມຖືກແບ່ງແຍກ.

ເພື່ອສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວນ ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄວນມີສຽງເວົ້າລວມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໂລກ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຂະບວນການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ ຕ້ອງສະແດງນ້ຳໃຈສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນ ປາແລດສະຕິນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງການຍຸບເລິກບັນດາມາດຕະການລົງໂທດ, ຂວໍ້ຳບາດພຽງລຳພັງຝ່າຍດຽວຕ້ານປະເທດ ກຸບາ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອື່ນອີກ. ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດລວມຂອງຂະບວນການ ແລະ ຂອງບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ ລະດູບານໃໝ່ເຂດຊາຍແດນ - ສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ຊາວທ້ອງຖິ່ນ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ເຂດຊາຍແດນ - ສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ຊາວທ້ອງຖິ່ນ”

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ລາຍການ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ແຕ່ລະປີ, ໃນໂອກາດບຸນເຕັດ, ລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ, ລາຍການ “ລະດູບານໃໝ່ເຂດຊາຍແດນ - ສ້າງຄວາມອົບອຸ່ນນ້ຳໃຫ້ຊາວທ້ອງຖິ່ນ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງຟົດຟື້ນມ່ວນຊື່ນ ຢູ່ບັນດາເຂດຊາຍແດນ, ໝູ່ເກາະ...
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