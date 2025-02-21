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ຂ່າວສານ

ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຫວຽດ​ນາມ ຈັດ​ພິ​ທີ​ເຊັນສົນ​ທິສັນ​ຍາ ສ​ປ​ຊ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທາ​ງ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດ ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ

ຄະນະຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າອົດສະຕາລີ ແລະ ຫ້ອງການ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕ້ານຢາເສັບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳ (UNODC) ຮ່ວມເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ມຸ່ງໄປເຖິງຮ່າໂນ້ຍ: ພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ”.
ທ່ານດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ຄະນະຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າອົດສະຕາລີ ແລະ ຫ້ອງການ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕ້ານຢາເສັບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳ (UNODC) ຮ່ວມເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ມຸ່ງໄປເຖິງຮ່າໂນ້ຍ: ພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ”. ເຫດການດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກ່ວາ 100 ທ່ານທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຂອບໃຈທຸກໆປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜູນການເລືອກເອົາຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາຢູ່ກອງປະຊຸມຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2024, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ UNODC, ຫ້ອງວ່າການນິຕິກຳ ສປຊ (OLA) ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຊຸກຍູ້ສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໂດຍໄວ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ຮັບ​ປະ​ກັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໂດຍ​ກົງ​ ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ​ຂອງ​ພັກ​ສຳ​ລັບ​ກອງ​ທັບ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າໝົດປີ 2024, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກອງທັບປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ກະທັດລັດລົງ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍພື້ນຖານ, ມີໂຄງຮ່າງການປະກອບຈັດຕັ້ງຢ່າງຄົບຊຸດ, ເໝາະສົມກັບບັນດາພາກສ່ວນ, ກຳລັງ.
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