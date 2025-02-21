ຂ່າວສານ
ທົ່ວປະເທດໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ຈັດພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາ ສປຊກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ໃຫ້ສຳເລັດຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ
ວັນທີ 19 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານ ສປຊ ຢູ່ນິວຢອກ (ອາເມລິກາ), ຄະນະຜູ້ຕ່າງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ສົມທົບກັບ ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າອົດສະຕາລີ ແລະ ຫ້ອງການ ສປຊ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຕ້ານຢາເສັບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳ (UNODC) ຮ່ວມເປັນປະທານການໂອ້ລົມສົນທະນາ “ມຸ່ງໄປເຖິງຮ່າໂນ້ຍ: ພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊກ່ຽວກັບອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ”. ເຫດການດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກ່ວາ 100 ທ່ານທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກ່າວຄຳເຫັນໄຂການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານດັ້ງຮ່ວາງຢາງ ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ຂອບໃຈທຸກໆປະເທດທີ່ສະໜັບສະໜູນການເລືອກເອົາຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນສະຖານທີ່ຈັດຕັ້ງພິທີເຊັນສົນທິສັນຍາຢູ່ກອງປະຊຸມຂອງ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2024, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັບ UNODC, ຫ້ອງວ່າການນິຕິກຳ ສປຊ (OLA) ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຊຸກຍູ້ສັນຍາ ຮ່າໂນ້ຍມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໂດຍໄວ ແລະ ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.