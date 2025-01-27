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ຂ່າວສານ

ທະ​ຫານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ ເຈື່ອງ​ຊາ ກະ​ກຽມ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ບຸນ​ເຕັດ​ຢ່າງ​ຄຶກ​ຄື້ນ

ປີໃດກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລບຸນປີໃໝ່ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຈາກບັນດາການນຳ, ຜູ້ບັນຊາການທຸກຂັ້ນໃນໝູ່ເກາະ.
ທະຫານ ເຈື່ອງຊາ ມອບຂອງຂວັນປີໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ (ພາບ: qdnd.vn)

ໂດຍຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ, ຊີວິດຂອງທະຫານ, ປະຊາຊົນຢູ່ໝູ່ເກາະ ເຈື່ອງຊາ ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ແຕ່ປີໃດກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ເມື່ອບຸນປີໃໝ່, ລະດູບານໃໝ່ວຽນມາ, ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກພັກ, ລັດ, ກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ, ຂອງຂວັນ, ເຄື່ອງຂອງຮັບໃຊ້ປີໃໝ່ນັບຮ້ອຍໂຕນ ໄດ້ຂົນສົ່ງເຖິງທະຫານ ແລະ ປະຊາຊົນເມືອງເກາະ. ດັ່ງນັ້ນ, ບຸນປີໃໝ່ຂອງທະຫານປະຊາຊົນຢູ່ທະເລໝູ່ເກາະ ຍັງມີບັນຍາກາດ ແລະ ເຄື່ອງບຸນເຕັດທີ່ຄົບຖ້ວນຄືກັນກັບຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ. ໃນຊຸມວັນນີ້, ທີ່ໝູ່ເກາະແຫ່ງຕ່າງໆຢູ່ ເຈື່ອງຊາ, ໄປຄຽງຄູ່ກັບໜ້າທີ່ກຽມພ້ອມສູ້ຮົບ, ທະຫານປະຊາຊົນ ເຈື່ອງຊາ ຍັງກະກຽມຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຄຶກຄື້ນມ່ວນຊື່ນ.

ປີໃດກໍເຊັ່ນດຽວກັນ, ວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລບຸນປີໃໝ່ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຈາກບັນດາການນຳ, ຜູ້ບັນຊາການທຸກຂັ້ນໃນໝູ່ເກາະ. ຫຼາຍຄົວຄອບໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທະຫານປະຊາຊົນ ເຈື່ອງຊາ ຍາມໃດກໍໄດ້ຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດໄວກວ່າຢູ່ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ ເພາະວ່າ ບັນດາກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງເຄື່ອງຂອງ, ຂອງຂັວນປີໃໝ່ ໄດ້ສົ່ງໄປເກາະແຕ່ໄວ. ເຖິງວ່າຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ ແຕ່ໃນຊຸມວັນຜ່ານມາ, ຢູ່ທົ່ວເຈື່ອງຊາ ກໍ່ມີບັນຍາກາດບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໂດຍມີຊີ້ນໝູ, ຜັກບົ່ວດອງ, ເຂົ້າຕົ້ມຂຽວ, ອາຫານສົດ, ເຄື່ອງປຸງ ເພື່ອແຕ່ງກິນປະຈຳວັນ.

“ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່ຢ່າງເບີກບານມ່ວນຊື່ນແຕ່ບໍ່ລືມໜ້າທີ່” ແມ່ນຄຳສັ່ງທີ່ຝັງເລິກໃນໃຈທະຫານ ເຈື່ອງຊາ ແຕ່ລະຄົນ. ບໍ່ວ່າໃນສະພາບການໃດ, ທະຫານ ເຈື່ອງຊາ ຍັງຈັບປືນແໜ້ນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນມີຄວາມອຸ່ນອຽນໃຈຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດ, ຕ້ອນຮັບລະດູບານໃໝ່. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ

ທ່ານ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິ​ງ​ຈິງ ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຈີນ

ກ່ອນບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດ ປີມະເສັງ 2025, ວັນທີ 25 ມັງກອນ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ຮ່າເວີຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສປ. ຈີນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ.
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