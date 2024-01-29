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ຂ່າວສານ

ທະຫານ 9.000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມຮົບ ງູເຫົ່າຄຳ 2024 ຢູ່ປະເທດໄທ

ໃນຂອບເຂດການຊ້ອມຮົບ, ທະຫານຂອງບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຝຶກຊ້ອມລວມ, ເຊິ່ງລວມມີ: ຝຶກຊ້ອມຮ່ວມມືສູ້ຮົບໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງ, ຝຶກຊ້ອມຊ້ອມຮົບທາງອິນເຕີເນັດ, ໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ຝຶກຊ້ອມການຮັບມືກັບໄພພິບັດ.
ພິທີໄຂ ງູເຫົ່າຄຳ 2024 (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 27 ມັງກອນ, ທ່ານ ຈີຣາຍ ຫວງເທບ, ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄທ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຊ້ອມຮົບງູເຫົ່າຄຳ ຄັ້ງທີ 43 ປີ 2024 ຄາດວ່າ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 ກຸມພາ - 10 ມີນາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທະຫານ 9.000 ຄົນ. ການຊ້ອມຮົບຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍແຂວງໃນປະເທດໄທ. ໃນຂອບເຂດການຊ້ອມຮົບ, ທະຫານຂອງບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຝຶກຊ້ອມລວມ, ເຊິ່ງລວມມີ: ຝຶກຊ້ອມຮ່ວມມືສູ້ຮົບໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງ, ຝຶກຊ້ອມຊ້ອມຮົບທາງອິນເຕີເນັດ, ໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ຝຶກຊ້ອມການຮັບມືກັບໄພພິບັດ.

ທະຫານມາຈາກ 7 ປະເທດ, ເຊິ່ງລວມມີ: ໄທ, ອາເມລິກາ, ສິງກະໂປ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ສ ເກົາຫຼີ ແລະ ມາເລເຊຍ ຈະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຕົ້ນຕໍ່ໃນການຊ້ອມຮົບ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຈີນ, ອົດສະຕາລີ ແລະ ອິນເດຍ ຈະຈັດສົ່ງຄະນະເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຝືກຊ້ອມກູ້ໄພກູ້ຊີບມະນຸດສະທຳ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບໄພພິບັດທຳມະຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື

ຫວຽດ​ນາມ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື

ວັນທີ 28 ມັງກອນ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວົງແຄບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸຍແທ໋ງເຊີນ ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຄູ່ຕຳແໜ່ງ.
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