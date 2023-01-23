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ຂ່າວສານ

ຖະ​ໜົນ​ປື້ມລະ​ດູ​ບານ​ໃໝ່ ປີ​ແມວ 2023

ງານບຸນປື້ມລະດູບານໃໝ່ຈະມີຫຼາກຫຼາຍລາຍການຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ່ 29 ມັງກອນ.
  ຖະໜົນປື້ມດຶງດູດຫຼາຍຄົນມາຢ້ຽມຂົມ   

ໃນຊຸມວັນຕົ້ນະດູບານໃໝ່, ຖະໜົນປື້ມເມືອງຮ່ວານກຽມ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນາຈຸດນັດພົບທີ່ມີຄວາມໝາຍໃຫ້ແກ່ບັນດາເພື່ອນໜ່ມ, ຜູ້ຮັກມັກຄວາມຮູ້ ແລະ ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວມູນເຊື້ອ. ງານບຸນປື້ມລະດູບານໃໝ່ຈະມີຫຼາກຫຼາຍລາຍການຈັດຂຶ້ນຮອດວັນທີ່ 29 ມັງກອນ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງ 93 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ (3/2/1930 - 3/2/2023).

ຖະໜົນປື້ມລະດູບານໃໝ່ ປີແມວ 2023 ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ມີຄວາມໝາຍຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ    ໃນຊຸມວັນຕົ້ນະດູບານໃໝ່ ຊື່ງປະກອບສ່ວນເຊີດຊູວັດທະນະທຳການອ່ານ ແລະ ສ້າງສະຖານທີ່ບັນເທິງ, ການເຄຶ່ອນໄຫວວັດທະນະທຳທີ່ເບີກບານມ່ວນຊື່ນໃນໂອກາດປີໃໝ່.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດດ້ວຍຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ

ປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດຕ້ອນຮັບບຸນເຕັດດ້ວຍຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນ

ຜ່ານໄລຍະ 2 ປີເກີດໂລກລະບາດ, ຕ້ອງຢຸດຕິການຍິງບັ້ງໄຟດອກ, ໃນຈຸດເວລາສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2023, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດການຍິງບັ້ງໄຟດອກຢູ່ 30 ສະຖານທີ່.
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