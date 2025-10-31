Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ

ຖະແຫຼງການຮ່ວມມີ 48 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນເນັ້ນໜັກເຖິງ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດຊຸກຍູ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນ 6 ເສົາຄ້ຳຫຼັກ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ Keir Starmer

ໃນຂອບເຂດການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ສະຫະພັນ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ແລະ ອຽກລັງເໜືອຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ຕຸລາ, ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ (ຖະແຫຼງການຮ່ວມ).

ຖະແຫຼງການຮ່ວມມີ 48 ມາດຕາ, ໃນນັ້ນເນັ້ນໜັກເຖິງ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດຊຸກຍູ້ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນ 6 ເສົາຄ້ຳຫຼັກ ລວມມີ: ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການເມືອງ, ການຕ່າງປະເທດ, ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ການເງິນ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ສາທາລະນະສຸກ, ຮ່ວມມືກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ພະລັງງານ ແລະ ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ກິລາ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ບັນດາສິດສະເໝີພາບ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດອື່ນໆ, ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສອງຝ່າຍກໍ່ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານພະລັງງານສະອາດ ຫວຽດນາມ - ອັງກິດລະຫວ່າງກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ໄວວິວັດການຫັນເປັນດີຈີຕອນເສດຖະກິດມີການປ່ອຍທາດກາກບອນຕ່ຳ ແລະ ມີຄວາມສາມາດທົນທານສູງຢູ່ທັງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ David Lammy

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພົບປະກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ David Lammy

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແບ່ງປັນວ່າ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ David Lammy ແມ່ນການນຳຜູ້ທຳອິດຂອງ ອັງກິດ ເຊິ່ງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພົບປະ ພາຍຫຼັງທີ່ 2 ປະເທດຍົກລະດັບການພົວພັນຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ.
