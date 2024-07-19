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ຂ່າວສານ

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ ຫວຽດ​ນາມ​ ຍື່​ນ​ສະ​ເໜີຂອບ​ເຂດ​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ເປີດກວ້າງ​ຢູ່​ເຂດ​ໃຈ​ກາງ​ທະ​ເລ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ຫວຽດນາມ ມີພື້ນຖານດ້ານນິຕິກຳ, ວິທະຍາສາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ມີສິດມີໄຫຼ່ທະວີບທຳມະຊາດເປີດກວ້າງອອກໄປ 200 ໄມທະເລ ນັບແຕ່ເສັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ລວງກວ້າງເຂດທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ.
ຫວຽດນາມ ຍື່ນສະເໜີເອກະສານ

ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ເນື່ອງໃນໂອກາດ ຜູ້ຕາງໜ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຍື່ນສະເໜີເອກະສານຂອບເຂດໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງຫຼາຍກວ່າ 200 ໄມທະເລ ຢູ່ເຂດໃຈກາງທະເລຕາເວັນອອກ (VNM – C) ໄປຍັງຄະນະກຳມະການ ສປຊ ກ່ຽວກັບຂອບເຂດໄຫຼ່ທະວີບ  (CLCS), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໂດຍຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ຫວຽດນາມ ມີພື້ນຖານດ້ານນິຕິກຳ, ວິທະຍາສາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ມີສິດມີໄຫຼ່ທະວີບທຳມະຊາດເປີດກວ້າງອອກໄປ 200 ໄມທະເລ ນັບແຕ່ເສັ້ນພື້ນຖານ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອຄິດໄລ່ລວງກວ້າງເຂດທະເລຂອງ ຫວຽດນາມ.

        ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຍື່ນສະເໜີເອກະສານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໄຫຼ່ທະວີບເປີດກວ້າງຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ເຂດໃຈກາງທະເລຕາເວັນອອກ ເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ມີສິດໄດ້ຊົມໃຊ້ຢ່າງສອດຄ່ອງກັບສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ (UNCLOS). ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນ ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຍື່ນສະເໜີເອກະສານດັ່ງກ່າວບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການແບ່ງກຳນົດເຂດທະເລລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດແຄມທະເລທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ບົນພື້ນຖານສົນທິສັນຍາ UNCLOS. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ກໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແກ້ໄຂ ແລະ ຄວບຄຸມບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງ, ຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນກ່ຽວກັບອະທິປະໄຕຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບສອງໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ ແລະ ເຈື່ອງຊາ ແລະ ບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ຽວກັບການແບ່ງກຳນົດເຂດທະເລ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດແຄມທະເລ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ດ້ວຍບັນດາມາດຕະການສັນຕິພາບ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ຈະພ້ອມກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ, ຮັກສາສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພ, ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ, ການບິນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນ ມີ UNCLOS.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແລກ​ປ່ຽນ​ລ່ວ​ງ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ເອ​ກະ​ສາ​ນ​ເຂດຂັ້ນ​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ເປີດກວ້າງ

ຫວຽດ​ນາມ ແລກ​ປ່ຽນ​ລ່ວ​ງ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ຍື່ນ​ສະ​ເໜີ​ເອ​ກະ​ສາ​ນ​ເຂດຂັ້ນ​ໄຫຼ່​ທະ​ວີບ​ເປີດກວ້າງ

ການແລກປ່ຽນຕ່າງໆໄດ້ດຳເນີນໃນບັນຍາກາດຈິງໃຈ, ມິດຕະພາບ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ບັນດາປະເທດ ຕ່າງກໍຮັບຮູ້ ແລະ ເຄົາລົບສິດຂອງ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດໃນມາດຕາ 46 ຂອງສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982.”
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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