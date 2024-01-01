ຂ່າວສານ
ຖະແຫຼງການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສະຖຸຽນລະພາບຢູ່ເຂດທະເລທີ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ວັນທີ 30 ທັນວາ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສະຖຽນລະພາບຢູ່ເຂດທະເລ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ຖະແຫຼງການໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອາຊຽນ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ “ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ລັກສະນະຈຳເປັນຂອງການຟື້ນຟູ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ລະງັບໃຈເມື່ອດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ ຫຼື ຄວາມຂັດແຍ້ງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ; ຫຼີກລ້ຽງບັນດາການກະທຳອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982)”
ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດພ້ອມກັນ “ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສຳລັບຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການປະພືດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອບັນລຸກົດແຫ່ງການປະພຶດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ຢ່າງມິປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງໂດຍໄວ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີ UNCLOS 1982”