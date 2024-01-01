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ຂ່າວສານ

ຖະແຫຼງການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສະຖຸຽນລະພາບຢູ່ເຂດທະເລທີ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ຖະແຫຼງການໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອາຊຽນ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ “ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ລັກສະນະຈຳເປັນຂອງການຟື້ນຟູ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ
ພາບປະກອບ

ວັນທີ 30 ທັນວາ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ແລະ ຊຸກຍູ້ສະຖຽນລະພາບຢູ່ເຂດທະເລ ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ຖະແຫຼງການໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ອາຊຽນ ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ມີຄວາມວິຕົກວັງວົນຕໍ່ບັນດາການຜັນແປໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ. ບົນພື້ນຖານນັ້ນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ “ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ລັກສະນະຈຳເປັນຂອງການຟື້ນຟູ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ລະງັບໃຈເມື່ອດຳເນີນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ ຫຼື ຄວາມຂັດແຍ້ງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບເຖິງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ; ຫຼີກລ້ຽງບັນດາການກະທຳອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບການສັບສົນຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາການຂັດແຍ້ງໂດຍສັນຕິວິທີບົນພື້ນຖານເຄົາລົບບັນດາຫຼັກການໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຂອງກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີສົນທິສັນຍາຂອງ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 (UNCLOS 1982)”

ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດພ້ອມກັນ “ເນັ້ນໜັກຄວາມສຳຄັນຂອງການປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສຳລັບຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການປະພືດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນເພື່ອບັນລຸກົດແຫ່ງການປະພຶດຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ຢ່າງມິປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງໂດຍໄວ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ໃນນັ້ນມີ UNCLOS 1982”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ເກິ​ນ​ເທີ ກາຍ​ເປັນ​ນະ​ຄອນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ ຫວຽດ​ນາມ

ສ້າງ​ເກິ​ນ​ເທີ ກາຍ​ເປັນ​ນະ​ຄອນ​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສີ​ສັນ ເຂດ​ທົ່ງ​ພຽງ​ແມ່​ນຳ​ຂອງ​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ ຫວຽດ​ນາມ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ກາຍເປັນນະຄອນຂຶ້ນກັບສູນກາງ “1/1/2004 – 1/1/2024” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 31 ທັນວາ ຢູ່ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ.
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