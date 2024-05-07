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ຂ່າວສານ

ຕື້ນ​ຕັນ​ໃຈ ແລະ ເອກ​ອ້າງ​ທະ​ນົງ​ໃຈ​ ຕໍ່​ພິ​ທີ​ເດີນ​ຂະ​ບວນສວນ​ສະ​ໜາມ ສະເຫຼີມ​ສະຫຼອງວັນ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ຄົບ​ຮອບ 70 ປີ

“ໃນໃຈຂ້າພະເຈົ້າ, ຍາມໃດກໍຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ລຸ້ນພໍ່, ລຸ້ນອ້າຍທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢ່າງພິລະອາດຫານ ເພື່ອສ້າງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອ ລັດໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ບໍ່ສະເພາະໃຫ້ລຸ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງຄົນລຸ້ນໜຸ່ມມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ມີຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ”.
ເມື່ອຕິດຕາມຮັບຊົມພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 1954 – 7 ພຶດສະພາ 2024) ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ດ້ຽນບຽນຝູ, ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ, ປະຊາຊົນ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສະແດງຄວາມຕື້ນຕັນໃຈ ແລະ ເອກອ້າງທະນົງໃຈທີ່ສຸດ. ທູຮວ່ຽນ, ນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຢູ່ ດ້ຽນບຽນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ນ້ອງເຫັນວ່າ ພິທີເດີນຂະບວນສວນສະໜາມນີ້. ບັນຍາກາດມ່ວນຫຼາຍ ດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່. ປະຊາຊົນກໍໄດ້ມາຊົມເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ນ້ອງຮູ້ສຶກເອກອ້າງທະນົງໃຈຕໍ່ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ”.

   ປ້າ ຫວູທິຖຳ, ອະດີດນາຍທະຫານເສນາຮັກມາຈາກແຂວງ ຫາຍເຢືອງ (ພາບ: VOV5)   

ໂດຍມີໜ້າແຕ່ 5 ໂມງ ເຊົ້າ ເພື່ອລໍຖ້າຄະນະເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ, ປ້າ ຫວູທິຖຳ, ອະດີດນາຍທະຫານເສນາຮັກມາຈາກແຂວງ ຫາຍເຢືອງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປ້າມາ ດ້ຽນບຽນ ແຕ່ 3 ມື້ກ່ອນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ. ໂດຍເປັນຄັ້ງທຳອິດມາ ດ້ຽນບຽນ, ປ້າໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງທີ່ລະນຶກຂອງພໍ່ - ເຊິ່ງເປັນນັກຮົບເກົ່າ ກອງພົນ 316 ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການບຸກໂຈມຕີຢູ່ໂນນພູ A1 ກອ່ນນີ້ 70 ປີ. ປ້າ ຖຳ ແບ່ງປັນວ່າ:

“ໃນໃຈຂ້າພະເຈົ້າ, ຍາມໃດກໍຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ລຸ້ນພໍ່, ລຸ້ນອ້າຍທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢ່າງພິລະອາດຫານ ເພື່ອສ້າງໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ. ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກມີຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈເມື່ອ ລັດໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ບໍ່ສະເພາະໃຫ້ລຸ້ນພວກຂ້າພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ຫາກນັບທັງຄົນລຸ້ນໜຸ່ມມີຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ມີຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍ”.

ລຸງ Roland Gaul, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ລຸກຊຳບວກ (ພາບ: VOV5)

ສ່ວນລຸງ Roland Gaul, ແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຈາກ ລຸກຊຳບວກ ຈັບທຸງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທຸງຊາດ ລຸກຊຳບວກ ຢູ່ກາງເດີ່ນທີ່ມີຄົນຄັບຄາໜາແໜ້ນເພື່ອຮັບຊົມລາຍການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ແບ່ງປັນວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດການທະຫານ, ສະນັ້ນ ຍາມໃດກໍຢາກມາ ດ້ຽນບຽນ. ຂ້າພະເຈົ້າມາ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄັ້ງທຳອິດ ແຕ່ກ່ອນນີ້ 25 ປີ, ແລະ ມາຄັ້ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກຈັບໃຈຫຼາຍ ເມື່ອໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງເຫດການປະຫວັດສາດ ເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ.”


(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຍຸ​ກ​ສະ​ໄໝ

ໄຊ​ຊະ​ນະ ດ້ຽນ​ບຽນ​ຝູ ສ້າງ​ຂີດ​ໝາຍ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຍຸ​ກ​ສະ​ໄໝ

ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຄົບຮອບ 70 ປີ (ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 1954 – 07 ພຶດສະພາ 2024) ຂຶ້ນຢ່າງສົມກຽດ, ເຊິ່ງເປັນໄຊຊະນະໄດ້ສ້າງຂີດໝາຍໃນປະຫວັດສາດໂລກ. ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢັ້ງຢືນກຳລັງແຮງແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີຂອງຊາດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຈຸດເດັ່ນໃນປະຫວັດສາດປົດປ່ອຍຊາດໃນໂລກ, ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊາດທີ່ຮັກຫອມສັນຕິພາບ. ໄຊຊະນະ ດ້ຽນບຽນຝູ ຊຸກຍູ້ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດທົ່ວໂລກບັນລຸໄດ້ໄຊຊະນະຢ່າງສົມບູນ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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