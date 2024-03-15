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ຂ່າວສານ

ຕຳຫຼວ​ດທະ​ເລ ຫວຽດ​ນາມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ ReCAAP ຄັ້ງ​ທີ 18 ຢູ່ ສິງ​ກະ​ໂປ

ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສູນຂໍ້ມູນຕ້ານໂຈນສະຫຼັດ ແລະ ໂຈນທີ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ ຕ້ານຄືນກ່ຳປັ່ນຢູ່ ອາຊີ (ReCAAP ISC) ຄັ້ງທີ 18 ຢູ່ ສິງກະໂປ.
ກອງປະຊຸມ ReCAAP ຄັ້ງທີ 18 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສິງກະໂປ ນັບແຕ່ວັນທີ 13 - 15 ມີນາ (ພາບ:TTXVN)

ແຕ່ວັນທີ 13 – 15 ມີນາ, ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໂດຍທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຫວູຈູງກຽນ, ຮອງຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການຝ່າຍກົດໝາຍຕຳຫຼວດທະເລເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານສູນຂໍ້ມູນຕ້ານໂຈນສະຫຼັດ ແລະ ໂຈນທີ່ນຳໃຊ້ອາວຸດ ຕ້ານຄືນກ່ຳປັ່ນຢູ່ ອາຊີ (ReCAAP ISC) ຄັ້ງທີ 18 ຢູ່ ສິງກະໂປ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 13 ມີນາ, ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ຫວູຈູງກຽນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ ReCAAP, ຕໍ່ສູ້ກັບອາດຊະຍາກຳທະເລ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາປະເທດຕ້ອງຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບສະພາບການລວມ ແລະ ການຂາດສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເດີນເຮືອ ຍ້ອນໂຈນສະຫຼັດ, ໂຈນທີ່ນຳໃຊ້ອາວຸດໃນທະເລກໍ່ຂຶ້ນ, ສືບຕໍ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສົມທົບກັນ, ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຮັບປະກັນລັກສະນະທັນການ, ມີປະສິດທິຜົນ; ຍົກສູງຄວາມສາມາດສົມທົບກັນເຄື່ອນໄຫວລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ ແລະ ກັບ ReCAAP ISC ເພື່ອແນໃສ່ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄວາມປອດໄພໃນທຸກເສັ້ນທາງການເດີນທະເລໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ສາ​ມັກ​ຄີ​ສ້າງ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ

ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ ອາ​ໄສ​ຢູ່ ລາວ ສາ​ມັກ​ຄີ​ສ້າງ​ສາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ມິດ​ຕະ​ພາບ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະມາຄົມໃຫຍ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍຍົກສູງທີ່ຕັ້ງຂອງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສ້າງປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ລາວ ສາມັກຄີ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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