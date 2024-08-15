ຂ່າວສານ ດ່າລາດ ນອນໃນ Top ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ປະຢັດ 15/08/2024 ດ່າລາດ ແມ່ນສະຖານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເລືອກໄປທ່ຽວ ດ່າລາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນທັດສະນີຍະພາບທຳມະຊາດ, ອາກາດເຢັນສະບາຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີລາຄາການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນກັນເອງ. ມູນໜຶ່ງຂອງດ່າລາດ (ພາບ: congluan.vn)ດ້ວຍລາຄາຫ້ອງນອນສະເລ່ຍ 1.450.000 ດົ່ງ (ເກືອບ 60 USD ຕໍ່ຄືນ), ດ່າລາດ, ແຂວງ ເລິມດົ່ງ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນນະຄອນ ໜຶ່ງດຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນ Top ບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີລາຍຈ່າຍແບບປະຢັດໃນພາກພື້ນ ອາຊີ. ຕາມອັດຕາຈອງຫ້ອງນອນແຕ່ວັນທີ 15 ມິຖຸນາ ຫາວັນທີ 7 ກໍລະກົດ ໃນແອັບຟຼີເຄຊັນ Agoda ເຊິ່ງເປັນໂປຼແກມສະເພາະການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ: ຈອງຫ້ອງໂຮງແຮມ, ປີ້ຍົນ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ດ່າລາດ ແມ່ນສະຖານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເລືອກໄປທ່ຽວ ດ່າລາດ ບໍ່ພຽງແຕ່ຍ້ອນທັດສະນີຍະພາບທຳມະຊາດ, ອາກາດເຢັນສະບາຍເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີລາຄາການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນກັນເອງ. ທ່າອ່ຽງທ່ອງທ່ຽວແບບປະຢັດ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢູ່ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແຜ່ລາມອອກສູ່ທົ່ວທະວີບ ອາຊີ, ບ່ອນທີ່ມີຫຼາຍສະຖານທີ່ມີລາຄາເປັນກັນເອງ ນັບມື້ນັບດຶງດູດຄວາມສົນໃຈເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ໃນໂອກາດທີ່ວັນພັກ, ວັນບຸນກຳລັງວຽນມາ, ລວມທັງໂອກາດວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)